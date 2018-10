News von JobSelektor: Die acht besten Karrieretipps für mehr Erfolg im Beruf

× Erweitern Manuela Schwarz2 equal

Schnelllebig, komplex, digital: Die Arbeitswelt befindet sich weltweit im Wandel, geprägt von demografischen Umbrüchen, disruptiven Innovationsschüben, einem gesellschaftlichen Wertewandel und der wohl größten Herausforderung, der Digitalisierung kompletter Job-Branchen. Für den Arbeitnehmer stellen sich in dieser Situation die Fragen: Wie plane ich meine Karriere? Welcher Job passt zu mir? Wer kann mich auf meinem Weg am besten beraten? JobSelektor verrät die besten Tipps für Ihre berufliche Karriere:

1. Legen Sie Ihre Ziele fest!

Machen Sie hierzu eine detaillierte Bestandsaufnahme: Wo stehen Sie, was ist Ihr Traumjob, was möchten Sie in den nächsten drei Jahren erreichen, wo sind Ihre Schwächen, welche Argumente sind für Sie bei der Auswahl des Unternehmens relevant?

2. Gehen Sie neue Wege!

Möchten Sie den Job wechseln? Interessiert Sie ein komplett anderes Berufsumfeld? Oder erwägen Sie einen Job im Ausland?

3. Vertrauen Sie sich einem Mentor an! Mentorenprogramme sind sowohl für Berufseinsteiger als auch für langjährige Mitarbeiter interessant. Wichtig: Auch Sie können firmeninternen Karrierecoaches einiges bieten, zum Beispiel einen »besseren Draht« zu den Mitarbeitern.

4. Entwickeln Sie sich weiter! Wo? JobSelektor-Coaches bieten modulare Trainings- und Mentoringprogramme an.

5. Aktivieren Sie Ihr Netzwerk! Ein funktionierendes Netzwerk kann Sie bei der Job-Suche aktiv unterstützen. Sind Sie in themenspezifischen Foren oder Business-Communitys wie XING und LinkedIn aktiv? Kennen Sie die relevanten Recruiting-Veranstaltungen für Ihren Bereich? JobSelektor unterstützt und berät sie dabei gerne.

6. Informieren Sie sich über zukünftige Trends undInnovationen in Ihrer Branche!

7. Seien Sie offen für neue Aufgaben! Im Zeitalter der Digitalisierung ändern sich die Aufgabenbereiche in immer kürzeren Abständen. Zusätzlich wird das Arbeiten in virtuellen Teams wichtiger.

8. »Strahlen Sie!«Top-Zeugnisse reichen 2018 nicht mehr aus. Unternehmen suchen Persönlichkeiten. Kurz: Mitarbeiter mit sozialer Kompetenz und Intelligenz, Empathie, Begeisterungsfähigkeit und Innovationskraft.

»Sind Sie an weiteren Beratungen, Informationen oder Karriere-angeboten interessiert? Dann informieren Sie sich unter www.Jobselektor.de/jobboerse.php«