NextStep Ausbildungsmesse: Zukunftsweisend

Schritt für Schritt ins Berufsleben: Bei der NextStep Ausbildungsmesse informieren 19 Unternehmen am 2. Juni in der Gewerblichen Schule Öhringen über ihr Ausbildungsspektrum.

Was tun nach der Schule? Die Frage bewegt mehr denn je viele Jugendliche. Nach zwei Jahren, die durch die Corona-Maßnahmen stark eingeschränkt waren, haben junge BerufseinsteigerInnen nun endlich wieder die Möglichkeit, sich in Präsenz über passende und spannende Ausbildungsplätze zu informieren. Den zukünftigen BerufseinsteigerInnen Orientierung und vor allem viele Informationen mit auf den Weg zum Traumjob zu geben, das haben sich die 19 teilnehmenden Firmen der Ausbildungsmesse »NextStep« am Donnerstag, 2. Juni 2022 in der Gewerblichen Schule Öhringen auf die Fahnen geschrieben. Eine beinahe unendliche Auswahl an Möglichkeiten – je nach Schulabschluss reicht die Bandbreite von der Ausbildung bis zum Dualen Studium – eröffnet sich den jungen Menschen. Von einer Laufbahn im klassischen Handwerksbetrieb vor Ort bis zur Karriere bei den Weltmarktführern der Region.

Die NextStep-Messe findet bereits zum achten Mal statt. Alle teilnehmenden Betriebe präsentieren sich von 11 bis 17 Uhr. Auf die Interessierten – SchülerInnen sowie Eltern – warten beste Möglichkeiten, um ins Gespräch zu kommen, Kontakte zu knüpfen und Antworten auf wichtige Fragen zu erhalten. Neben den direkten Ansprechpartnern in Sachen Ausbildung der jeweiligen Firmen stehen ihnen auch zahlreiche aktuelle Auszubildende kompetent Rede und Antwort. Zu offenen Lehrstellen oder neuen Ausbildungsmöglichkeiten wird gerne Auskunft gegeben.

Im Jahr 2013 war der Obi Baumarkt Öhringen und die Firma Schneider GmbH & Co. KG Ideengeber für einen eigenen Ausbildungsinformationstag. Seit damals gilt: Die besten Auszubildenden für jedes Unternehmen, die beste Firma für jeden jungen Menschen. Beim Ausbildungsinformationstag Next Step: Ausbildung in Öhringen findet zusammen, was zusammen gehört.

Die durchweg positive Resonanz spricht für sich: Unternehmen aus dem gesamten Stadtgebiet sowie aus der näheren Umgebung sind mit von der Partie. Zusätzlich können sich die zukünftigen Auszubildenden über die Gewerbliche Schule Öhringen informieren, die sich hier ebenfalls präsentiert.

Eine breite Branchenvielfalt ist geboten: Namen wie Obi Baumarkt Öhringen, Bürkert, Volksbank Hohenlohe, Gemü, Chalupa Solartechnik, Gienger und Renz, Kaufland, Kratschmayer, Veith, Ihro, Hüftle, Continental Weißbach, Schäfer + Peters GmbH, Wolpert Holding, Ziehl-Abegg, R. Stahl Schaltgeräte GmbH, Stahl Crane Systems, Schneider Tief- u. Straßenbau und die Bundeswehr sind mit Ständen vertreten und informieren über ihr Ausbildungsangebot.

Für die Bewirtung sorgt die Schülermitverantwortung (SMV) der Gewerblichen Schule. Der Besuch der Ausbildungsmesse ist kostenfrei.

NextStep Ausbildungsmesse, Do. 2. Juni, 11 bis 17 Uhr, Gewerbliche Schule Öhringen, www.gsoe.de