NextStep Ausbildungsmesse 2024

23 Unternehmen informieren bei der #NextStep über ihr Ausbildungsspektrum. Für die Bewirtung sorgt die Schülermitverantwortung (SMV) der Gewerblichen Schule. Der -Besuch der Ausbildungsmesse ist kostenfrei.

Der Abschluss steht kurz bevor, aber was als nächstes kommt ist noch nicht klar? Kein Problem! Am Donnerstag, 20. Juni freuen sich 23 Unternehmen aus Öhringen und Umgebung von 10 bis 16.30 Uhr auf die Besucher bei der #NextStep in der Gewerblichen Schule Öhringen, um alle Möglichkeiten für die berufliche Zukunft zu zeigen. Auf der #NextStep findet man alles, was für die Berufsorientierung nötig ist. Von Ausbildungen bis zu dualen Studiengängen, von Handwerksbetrieben bis zu weltweit führenden Unternehmen – hier ist für jeden was dabei. Bei der #NextStep bekommt man nicht nur Informationen, sondern auch persönliche Einblicke. Die Ausbildungsleiter:innen stehen bereit, um Fragen zu beantworten und Tipps für die Bewerbung zu geben. Es ist auch möglich, direkt ein Praktikum zu vereinbaren, um zu sehen, ob der angestrebte ­Beruf passt. Außerdem ist es möglich, hier auch andere junge Leute zu treffen, die den Wunschberuf schon ausüben. Sie teilen gerne ihre Erfahrungen und helfen bei der Entscheidung.

Aber bei der #NextStep geht es nicht nur ums Informieren – auch der Spaßfaktor kommt nicht zu kurz! An den Ständen gibt es coole Spiele und Challenges, bei denen man Punkte sammeln und tolle Preise gewinnen kann, etwa ein iPad, AirPods oder Erlebnisgutscheine. Die #NextStep gibt es schon seit 2013 und jedes Jahr sind alle begeistert. Einfach vorbeikommen und die Möglichkeiten entdecken!

Eine große Branchenvielfalt ist geboten: Namen wie Bürkert Werke GmbH & Co. KG, Druckerei ­Bauer. Packaging GmbH, Chalupa Solartechnik GmbH & Co. KG, Envases Öhringen GmbH, GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG, Gienger & Renz KG, Hans Ihro GmbH, Hohenloher Kunststofftechnik GmbH & Co. KG, Hohenloher Spezialmöbelfabrik Schaffitzel GmbH & Co. KG, Karl Hüftle GmbH, Johnson Electric Oehringen GmbH, Karriereberatungsbüro der Bundeswehr Heilbronn, Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG, Konrad Hornschuch AG, Kratschmayer Kälte-Klima-Lüftung GmbH, OBI Öhringen Profi-Baumarkt Schneider GmbH, R. STAHL Schaltgeräte GmbH, Schäfer + Peters GmbH, Schneider GmbH & Co. KG, STAHL CraneSystems GmbH, Wolpert Holding GmbH und ZIEHL-ABEGG SE sind mit Ständen vertreten und informieren über ihr Ausbildungsangebot.

#NextStep Ausbildungsmesse

Do. 20. Juni, 10 bis 16.30 Uhr

Gewerbliche Schule Öhringen

https://de-de.facebook.com/Next.Step.Ausbildung/