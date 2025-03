NHF Netzgesellschaft Heilbronn Franken: Die Zukunft mitgestalten

Mit Energie in die Zukunft – dafür steht die NHF Netzgesellschaft Heilbronn Franken mbH, der lokale Verteilnetzbetreiber in der Region. Berufseinsteigern werden attraktive Möglichkeiten geboten.

Mit einer Ausbildung bei der NHF Netzgesellschaft Heilbronn Franken mbH (NHF), der Netztochter der ZEAG Energie AG (ZEAG), erhalten Berufsanfänger nicht nur eine qualitativ hochwertige Ausbildung, sondern leisten auch aktiv einen Beitrag zum Klimaschutz in einem zukunftssicheren Berufsfeld.

Als Energieversorger ist sich die NHF ihrer Verantwortung für eine nachhaltige Energieversorgung bewusst. Bei der ZEAG setzt sich das Team aktiv für den Ausbau erneuerbarer Energien ein und die Netztöchter investieren kontinuierlich in den Ausbau unserer Netze und Anlagen. Mit einer Ausbildung bei der NHF eröffnet sich die Möglichkeit, Teil dieser zukunftsweisenden Branche zu werden und sich an der Gestaltung einer nachhaltigen Energieversorgung zu beteiligen.

In der modernen Lehrwerkstatt der NHF und in verschiedenen Abteilungen lernen Auszubildende praxisnah und erhalten ein fundiertes Fachwissen. Gesucht werden Elektroniker für Betriebstechnik, Industriekaufleute und Fachkräfte für Lagerlogistik.

Im Bereich Strom ist die NHF Netzgesellschaft Heilbronn Franken mbH in den Gemeinden Heilbronn, Lauffen am Neckar, Kirchheim am Neckar, Neckarwestheim und im Bereich Gas in den Gemeinden Gundelsheim, Möckmühl, Neudenau, Oedheim, Offenau, Roigheim, Obersulm, Langenbrettach, Ahorn, Adelsheim, Kirchheim am Neckar, Neckarwestheim sowie in Gaildorf und Sulzbach-Laufen aktiv. Also: Jetzt die eigene Karriere bei der NHF starten und Teil des erfolgreichen Teams werden!

