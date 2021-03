Nothwang GmbH & Co. KG: Ausbildung mit Zertifikat

Wie sorgfältig und engagiert junge Nachwuchskräfte in dem Betrieb in Bad Friedrichshall ausgebildet werden, schildert ­Mareike Mayer (38), die bei Nothwang für die Personalentwicklung zuständig ist.

In welchen Berufen bildet Nothwang aus?

Wir bieten Ausbildungsplätze für Fleischer, Fachverkäufer und Fachkräfte für Lebensmitteltechnik an. Auch ein duales Studium an der DHBW im Studiengang Food Management ist mit uns möglich.

Wie ist die Ausbildung gegliedert?

Die Fleischer und die Fachkräfte für Lebensmitteltechnik durchlaufen den gesamten Warenfluss. Vom Wareneingang bis zur Verpackung und dem Warenausgang. Nach jedem Abteilungswechsel gibt es ein gemeinsames Feedbackgespräch. Im Verkauf wechseln die Auszubildenden innerhalb der Fachgeschäfte um unsere unterschiedlichen Standorte kennenzulernen.

Welche Voraussetzungen sollten Azubis mitbringen?

Für uns ist sehr wichtig, dass die jungen Menschen Spaß am Umgang mit Lebensmitteln, Lust auf die Produkte und Freude am Kochen haben. Zuverlässigkeit ist in allen Bereichen unerlässlich. Unsere Azubis sollten offen gegenüber dem Herstellungsprozess sein.

Welche Aufstiegsmöglichkeiten bieten Sie?

Während der Lehre bieten wir viele interne Schulungen. Dabei zeigt sich, wer eine Neigung für eine bestimmte Richtung hat und entsprechend fördern wir ihn. Im Bereich Produktion kann man bei Nothwang bis zum Abteilungs- oder Bereichsleiter alles erreichen. Im Verkauf besteht die Chance, zum Erstverkäufer, Filialleiter oder Filialverkaufsleiter aufzusteigen.

Seit 2020 ist Ihr Unternehmen zertifiziert, richtig?

Genau. Nothwang hat nach einem ausführlichen Qualitätscheck das Qualitätssiegel »Top-Ausbildungsbetrieb der Handwerkskammer Heilbronn« erhalten.

