Osmanaj GmbH – Straßen- und Pflasterbau

Die 2003 gegründete Firma Osmanaj Galabau & Pflasterbau hat ihre Kompetenzfelder mit dem Fokus auf der Individualität der Kundenwünsche kontinuierlich erweitert. Um den Veränderungen des Leistungsportfolios zugunsten der Kundeninteressen zu entsprechen, wurde 2009 die Einzelunternehmung in die Osmanaj GmbH überführt. So werden heute hochwertige Komplettlösungen aus den Bereichen Straßenbau, Pflasterbau, Erd- und Tiefbau, Garten- und Landschaftsbau angeboten. Der Schwerpunkt liegt in Baden-Württemberg, doch auch deutschlandweite Projekte werden unterstützt.

Osmanaj GmbH

Steigerstr. 9 · Bad Friedrichshall · Tel. 07136-968877

www.osmanaj.de