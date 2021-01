P+V GmbH – Über 30 Jahre Erfahrung

Im Jahr 1990 wurde die Firma P+V GmbH in einer kleinen Maschinenhalle in dem Teilort Ingelfingen-Criesbach im mittleren Kochertal von Wilfried Pfeifer und seinem damaligen Geschäftspartner gegründet. Die Vision war, Kundenwünsche schneller und besser erfüllen zu können, ohne im Vorfeld den Hindernisparcours der Bürokratie und der steilen Hierarchie durchlaufen zu müssen. Heute ist der Zwei-Mann-Betrieb zu einem etablierten Unternehmen herangewachsen und umfasst mittlerweile 20 Mitarbeiter. Aus der kleinen angemieteten Maschinenhalle in Criesbach wurde ein eigenes Firmengebäude in Amrichshausen. Der neue Standort ermöglichte es, dem Unternehmen neue Wege einzuschlagen. Die Kernkompetenzen liegen nach wie vor in der Herstellung und Belieferung der Industrie mit qualitativ hochwertigen Zeichnungsteilen, wie z.B. Dreh- und Frästeilen, Stanz- und Biegeteilen und Montageteilen. Mit der Flexibilität auch auf Sonderwünsche bzgl. der Oberfläche, Beschriftungen, Produktionsprozess-Steuerungs-Systemen wie z.B. Kanban oder besonderen Softwareschnittstellen eingehen zu können, ist P+V ein Allrounder in der Zulieferindustrie.

Auch die Umwelt nimmt eine wichtige Rolle bei P+V ein. Mit der Erweiterung der Lagerfläche im Jahr 2012 wurde die Chance genutzt, umweltfreundliche Heiz- und Energiegewinnungsanlagen zu integrieren. Seit diesem Zeitpunkt profitiert das Unternehmen von Geothermie sowie von einer Photovoltaikanlage.

Die Firma P+V GmbH ist ein familiär geführter Betrieb mit mittlerweile 30-jähriger Erfahrung. Die Kundenzufriedenheit, aber auch die Zufriedenheit der Mitarbeiter sind wichtige Grundpfeiler des Unternehmens. Im Laufe der Zeit hat sich das Unternehmen zu einem zuverlässigen und kompetenten Partner im Bereich Zeichnungsteile entwickelt. Hier spielen Zusammenarbeit, Kommunikation und Fairness eine große Rolle und tragen tagtäglich ihren Teil zur Erfüllung der Kundenwünsche bei.

