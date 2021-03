Parkettwerkstatt Fellger: Handwerk aus Meisterhand

Nur das Beste für den Boden – bei der ­Parkettwerkstatt Fellger wird viel Wert auf Kundenfreundlichkeit und akurates Arbeiten gelegt. Eine große Auswahl an hochwertigen Bodenbelägen wartet hier auf die Kunden.

Die Parkettwerkstatt Fellger ist ein aufstrebendes, von Meisterhand geführtes Handwerksunternehmen für Arbeiten rund um Parkett- und sämtliche andere Bodenbeläge. Seine fachliche Kompetenz erwarb sich Herr Fellger in einer soliden Ausbildung zum Parkettleger und dem anschließenden Besuch mit erfolgreichem Abschluss des Meisterkurses. Im Jahre 2018 gründete Herr Fellger seine eigene Firma, um damit Privathaushalten, Architekten und Firmenkunden mit einem neuen Bodenbelag eine angenehme Wohn- und Arbeitsatmosphäre für die jeweilige Situation zu schaffen. Diese Fachkompetenz zeigt sich im Angebot der Parkettwerkstatt Fellger: Auf 30 m2 Ausstellungsfläche haben die Kunden die Möglichkeit, die große Auswahl an hochwertigen Bodenbelägen direkt vor Ort anzusehen und sich in dieser Vielfalt für den für sich schönsten bzw. richtigen Boden zu entscheiden. Diese Entscheidung wird durch eine erstklassige Fachberatung unterstützt. Der Kunde wird von der ursprünglichen Idee über die erste Beratung, der Auswahl und Aufmaß bis zur fachmännischen Verlegung des jeweiligen Bodens begleitet. Neben der Neuverlegung von Parkett- und weiteren Bodenbelägen wie Laminat, Kork, Vinyl oder Linoleum werden von der Parkettwerkstatt Fellger auch sämtliche Aufarbeitungen und Renovierungen dieser Fußböden ausgeführt. Garantiert wird, egal ob Neuverlegung oder Renovierung, eine termingerechte, fachliche und handwerklich hochwertige Ausführung des Auftrags. Auch nach Auftragsabschluss werden die Kunden weiterhin von Thomas Fellger und seinem Team betreut und für sämtliche ihrer Fragen zur Fußboden-Wohlfühlatmosphäre immer ein offenes Ohr finden.

Parkettwerkstatt Fellger

Cleversulzbacher Str. 19 · 74243 Langenbrettach

Tel. 07139-4570425 · www.parkettwerkstatt-fellger.de