Personalvermittlung mit Confido JobService: Weltweit Vertrauen schaffen

Die Confido JobService GmbH & Co. KG hat es sich zur Aufgabe gemacht nicht nur Fachkräfte, sondern primär auch Auszubildende vorrangig aus Drittstaaten nach Deutschland zu vermitteln. Diese Vermittlung löst nicht nur relevante Probleme benachteiligter Bevölkerungsgruppen, sondern führt paritätisch zu wirtschaftlichem Erfolg. Die beiden Gründer Matthias Klösch und Catrin Schmidt haben sich ein hohes Ziel für diese Vermitllungen gesetzt: Die Gewinnung loyal verbundener Mitarbeiter. Das Team ist stolz darauf, transparent zu sein und offen zu kommunizieren.

Während des gesamten Vermittlungsprozesses steht Confido den Kandidatinnen und Kandidaten sowohl administrativ als auch menschlich dauerhaft zur Seite. Dafür bedarf es sozialem Verantwortungsbewusstsein auch bei den Partnerunternehmen, die bereit sein müssen nicht nur Integration, sondern auch Inklusion verstehen zu lernen. Confido erarbeitet mit jedem Kunden ein individuelles Konzept und steht in kontinuierlichem Austausch auf allen Ebenen. Sei es telefonisch, persönlich oder per Videokonferenz. So wird von Anfang an eine Bindung zwischen den Parteien geschaffen. Das gelingt Confido vor allem dadurch, dass größter Wert auf zertifizierte Deutsch B2 Sprachkenntnisse im Heimatland gelegt wird.

Ab dem Tag der Einreise werden weitere Sprachqualifizierungen typgerecht abgebildet und spezielle HR-Service-Tools runden das Beratungskonzept ab. Besonders wichtig ist auch das Vertrauen, das Confido den Kandidatinnen und Kandiddaten vermittelt, die sie nach Deutschland einladen. Sie sehen ihren Job erst dann als erledigt an, wenn die Menschen, die sie nach Deutschland vermittelt haben, hier wirklich angekommen sind. Dafür unterstützt Confido sie bei allen Fragen rund um das Leben und Arbeiten in Deutschland und begleiten sie auf ihrem Weg in ein neues Land und eine neue Arbeitsstelle. Dieses umfassende Betreuungsangebot unterscheidet Confido von vielen anderen Personalvermittlern und schafft eine hohe Kundenzufriedenheit und -bindung.

