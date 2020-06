Pflege überraschend anders

1919 gründete eine Frau die Arbeiterwohlfahrt (AWO) – in einer Zeit, in der Kinderarmut herrschte und Frauen noch kein Rederecht im Parlament hatten! Seitdem steht die AWO mit ihrem Herzen dafür, Schwächere zu unterstützen und sich mutig sozial zu engagieren. Inzwischen bundesweit mit vielen tausend Einrichtungen – von der Kita bis zur Pflege-WG. In Württemberg hat die AWO 13 Pflegeheime.

Die Pflege mal mit ganz neuen Augen sehen oder besser noch mit dem Herzen! Ein Blick auf die Einrichtungen der AWO lässt erkennen, dass diese schon von außen modern, offen und großzügig sind. Und innen wirkt eine junge, frische Betriebskultur, die ansteckt und begeistert.

Die Leitungen sind nicht einfach »Chef«, sondern haben gelernt, wie Führung heute sein muss: kommunikativ und überzeugend, ohne hierarchisches Getue. Auch klar: Es kann nicht jeder machen, was er will. Verantwortungsbereiche sind entsprechend der Qualifikation festgelegt und Führungskräfte haben andere Aufgaben als Schüler*innen. Aber die AWO hat sich der kollegialen Zusammenarbeit im Team verpflichtet.

Überall haben die Teams vor Ort individuelle Schwerpunkte für ihre Einrichtungen erarbeitet - mit besonderen Demenzkonzepten, Musiktherapie, Kunsttherapie, Wohlfühlgärten und vielem mehr – neue Mitgestalter*innen sind herzlich willkommen. Die AWO ist nicht konfessionell gebunden. Willkommen ist der Mensch, egal wo er geboren ist oder wie er lebt.

Und die Vergütung? Fair, angemessen und angereichert mit vielen Extras wie Weihnachtsgeld, Gesundheitsförderung, Weiterbildungsmöglichkeiten. Auch die Ausbildungsvergütung lässt so manche*n staunen – im dritten Lehrjahr beträgt sie immerhin über 1.250 Euro! Im neuen Ausbildungsberuf Pflegefachfrau/mann durchzustarten lohnt auf jeden Fall! Schon nach drei Jahren haben die Absolventen einen krisensicheren Beruf, der überall in Europa anerkannt ist – und können nach der Ausbildung von der Kinder- bis zur Altenpflege überall einsteigen.

Zukunftsplätze noch unklar? Nach dem Schulabschluss kann man bei der AWO mit einem Engagement im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres oder des Bundesfreiwilligendienstes einen wichtigen Beitrag zur Gesellschaft leisten. Das FSJ/BFD besteht aus einer praktischen Hilfstätigkeit im sozialen Bereich mit 25 Seminartagen. Alle, die ihre Schulpflicht erfüllt und in der Regel das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, können sich für ein FSJ/BFD bewerben.

Alle Infos gibt es unter www.awo-wuerttemberg.de

Die AWO Pflegeheime im Überblick

In dreizehn modernen Pflegeheimen gibt es für Menschen mit Herz attraktive FSJ-Stellen, Ausbildungsplätze und Stellenangebote! Alle Einrichtungen sind öffentlich gut erreichbar, haben eine moderne Architektur und vor allem: Teams mit ganz viel Herz!

Pflegeheim Amstetten

Einrichtungsleitung: Herr Haß

Industriestraße 43, 73340 Amstetten

Telefon: 07331/44244-0

E-Mail: hass@awo-wuerttemberg.de

Haus am Mühlbach

Einrichtungsleitung: Frau Krotz

Starengasse 2, 74366 Kirchheim/Neckar

Telefon: 07143/9620-30, Telefax: 07143/9620-31

E-Mail: krotz@awo-wuerttemberg.de

Seniorenzentrum am Stadtgarten

Einrichtungsleitung: Herr Andreas Haas

Badstraße 8, 70806 Kornwestheim

Telefon 07154/80889-210, Telefax 07154/80889-219

E-Mail: haas@awo-wuerttemberg.de

Seniorenzentrum Sonnenhalde

Einrichtungsleitung: Herr Dr. Ronald Bachmann

Sonnenhalde 19/23, 70771 Leinfelden-Echterdingen

Telefon: 0711/97567-0, Telefax: 0711/97567-11

E-Mail: bachmann@awo-wuerttemberg.de

Pflegeheim am Leinbach

Einrichtungsleitung: Frau Krotz

Eppinger Str. 20, 74211 Leingarten

Telefon: 07131/59428-12, Telefax: 07131/59428-219

E-Mail: krotz@awo-wuerttemberg.de

Seniorenzentrum Lonsee

Einrichtungsleitung: Herr Haß

Hauptstraße 33, 89173 Lonsee

Telefon: 07336/95298-0, Telefax: 07336/95298-219

E-Mail: hass@awo-wuerttemberg.de

Pflegeheim an den Weinbergen

Einrichtungsleitung: Frau Woessner-Ackermann

Vom-Stein-Straße 10, 73630 Remshalden

Telefon: 07151-20546-0, Telefax: 07151-20546-19

E-Mail: woessner@awo-wuerttemberg.de

Seniorenzentrum Fasanenhof

Einrichtungsleitung: Herr Burghoff

Solferinoweg 7, 70565 Stuttgart

Telefon: 0711/699890-0, Telefax: 0711/699890-19

E-Mail: burghoff@awo-wuerttemberg.de

Seniorenzentrum Pfostenwäldle

Einrichtungsleitung: Herr Mager

Pfostenwäldle 25, 70469 Stuttgart

Telefon: 0711/880269-0, Telefax: 0711/880269-619

E-Mail: mager@awo-wuerttemberg.de

Seniorenzentrum Weststadt

Einrichtungsleitung: Herr Rommel

Magirusstraße 39, 89077 Ulm

Telefon: 0731/155393-0, Telefax: 0731/155393-19

E-Mail: rommel@awo-wuerttemberg.de

Pflegeheim Winterbach

Einrichtungsleitung: Herr May

Schorndorfer Str. 8, 73650 Winterbach

Telefon: 07181/97875-0, Telefax: 07181/97875-34

E-Mail: may@awo-wuerttemberg.de

Seniorenzentrum Kesseläcker

Einrichtungsleitung: Frau Kreeb

In den Kesseläckern 16, 74613 Öhringen

Telefon: 0711/22903-0, Telefax: 0711/22903-159

E-Mail: tutschek@awo-wuerttemberg.de

Seniorenzentrum Nellingen

Römerstraße 37, 89191 Nellingen

Telefon: 0711/22903-0, Telefax: 0711/22903-159

E-Mail: tutschek@awo-wuerttemberg.de