Praktikum bei Bürkert Fluid Control Systems

Das Team von Bürkert freut sich, dass es auch weiterhin Praktika zur Berufsorientierung anbieten kann.

Um ein für alle Beteiligten sicheres Praktikum anbieten zu können, hat das Unternehmen ein ganzheitliches Hygiene- und Verhaltenskonzept erstellt. Die Durchführung von Praktika ist von den COVID-19 Entwicklungen abhängig und eine Zusage erfolgt zunächst unter Vorbehalt.

Welcher Beruf passt? Auf der Suche nach dem perfekten Beruf sitzt man bereits seit Stunden vor dem Smartphone oder Laptop und klickt sich durch zahlreiche Videos rund um das Thema Berufsorientierung. Vielleicht wurde sogar der eine oder andere Test gemacht, der Auskunft darüber geben soll, welcher Beruf passen könnte. Einen richtigen Plan, wie der Schritt ins Berufsleben klappt, ist meistens allerdings nicht vorhanden. Es ist manchmal gar nicht so einfach, sich über die eigenen Stärken klar zu werden. Zudem ist die Auswahl riesig: Ausbildung oder Studium. Kaufmännisch, technisch oder Informatik.

Bürkert Fluid Control Systems hilft gerne bei der Berufsorientierung! Bei Bürkert kann man im Rahmen eines Praktikums in einem von über 25 verschiedenen Ausbildungsberufen und Studiengängen schnuppern und die eigenen Talente in der kaufmännischen Arbeitswelt, in technischen Berufen oder in der IT entdecken. Während dieser Zeit begleitet man die Auszubildenden bei ihrer täglichen Arbeit und erhält Einblicke in spannende Projekte. Man darf dabei auch selbst aktiv werden und sich selbstständig bei kleineren Aufgaben einbringen. Dabei stehen die Ausbilder immer mit Rat und Tat zur Seite. Der Spaß kommt dabei ganz von alleine. Und am Ende des Praktikums weiß man dann ganz genau, wo die Stärken liegen und was der Wunsch-beruf bereit hält.

Kann man in verschiedene Berufe gleichzeitig hineinschnuppern? Sind noch weitere Informationen zum Bewerbungsprozess nötig? Monika Wirth und Selina Siegfried aus dem Ausbildungsteam helfen Interessierten gerne bei allen Fragen: per Mail an ausbildung@buerkert.de oder telefonisch unter 07940-1091437.

Bürkert Fluid Control Systems, Christian-Bürkert-Straße 13-17, 74653 Ingelfingen, Fon: 07940-1091437, www.buerkert.de