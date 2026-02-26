Praxis Dr. Pfisterer in Heilbronn sucht Verstärkung

Ab sofort werden in der Heilbronner Praxis Dr. Pfisterer Medizinische Fachangestellte oder Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit gesucht. Das Tätigkeitsfeld umfasst hauptsächlich Arbeit am Patienten, darunter Blutentnahmen, Infusionen legen, Inkejtionen s. c./i.m. verabreichen, Durchführung von EKG, Lungenfunktion, H2- Atemtests sowie die Bestimmung diverser Laborparamter. Die Praxis bietet ein super engagiertes Team mit großem Zusammenhalt, klar definierte Arbeitszeiten, keine Wochenendarbeit, durch Privatpraxis sehr angenehmes Patientenklientel und engen Kontakt zu Patienten durch mehrwöchige Behandlungszeiten.

Praxis Dr. Pfisterer, Gartenstraße 75, 74076 Heilbronn

Fon: 07131-204575, www.drpfisterer.de