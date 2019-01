PVS-Kunststoff- Technik in Niedernhall

× Erweitern PVS Kunststoff-Technik

Das 1976 gegründete Unternehmen PVS hat sich von einem Ein-Mann-Betrieb zu einem weltweit operierenden Kunststoffspezialisten entwickelt. Um die ehrgeizigen Pläne weiterhin fortführen zu können, wird qualifizierter Nachwuchs gesucht. Die PVSGruppe mit Stammsitz in Niedernhall entwickelt und fertigt technische Kunststoffkomponenten für die Motorenisolation sowie hochpräzise und wuchtarme Kunststofflüfterräder. Insgesamt sind über 500 Mitarbeiter in den fünf Werken in Niedernhall, Huber Heights (US A), Celldömölk (Ungarn), Shanghai und Taicang (China) beschäftigt. Die zunehmende Elektrifizierung macht den Elektroisolationsbereich von PVS zu dem am stärksten wachsenden Unternehmenszweig. Besonderes Augenmerk liegt auf der optimalen Gestaltung der Isolation hinsichtlich Wandstärke und Wärmeabfuhr aus der Statorwicklung. Das zweite Standbein von PVS ist die Herstellung von Kunststofflüfterrädern und Hochleistungsturbinen aus Kunststoff

PVS ist ständig auf der Suche nach Fachpersonal. Auch in den eigenen Nachwuchs wird investiert. Jedes Jahr bietet PVS Ausbildungsplätze (m/w) für die Berufe Verfahrensmechaniker für Kunstsoff- und Kautschuktechnik, Werkzeugmechaniker, Mechatroniker, Fachkraft für Lagerlogistik, Industriekaufmann und Informatikkaufmann an. Alles abwechslungsreiche und interessante Berufe, die viele Perspektiven in einem wachsenden und dynamischen Umfeld bieten. Mit einer Ausbildung bei PVS sind die jungen Menschen von Anfang an Teil des Teams mit Übernahmegarantie bei erfolgreichem Abschluss.

PVS-Kunststofftechnik GmbH & Co. KG

Salzstraße 20, 74676 Niedernhall

Fon: 07940-9126-0

karriere@pvs-plastics.net

www.pvs-plastics.net