PVS-Kunststofftechnik Niedernhall – Erfolgreich durchstarten

In einer Welt, in der Elektromotoren die Zukunft sind, ist ein Traditionsunternehmen wie PVS-Kunststofftechnik mit weltweit 450 Mitarbeitern einer der Wegbereiter. Höchste Qualität und technische Innovation beim Umspritzen von Statoren und Rotoren sowie die Herstellung von Präzisionslüfterrädern und technische Baugruppen aus Hochleistungskunststoffen haben das Unternehmen zu dem gemacht, was es heute ist: Ein Top-Lieferant, dessen Angebot von Tag zu Tag mehr gefragt ist. Dabei ist PVS seinen Wurzeln treu geblieben und agiert weiter aus der vielfältigen Region Hohenlohe heraus.

Die zunehmende Elektrifizierung in allen Bereichen des Alltags macht den Elektroisolationsbereich von PVS zu dem am stärksten wachsenden Unternehmenszweig. Besonderes Augenmerk legen die Kunststoffspezialisten auf die optimale Gestaltung der Isolation hinsichtlich Wandstärke und Wärmeabfuhr aus der Statorwicklung.

Das zweite Standbein ist die Herstellung von Kunststofflüfterrädern und Hochleistungsturbinen aus Kunststoff mit niedrigsten Unwuchten und die Montage von technisch anspruchsvollen Gebläse- und Baugruppen aus Hochleistungswerkstoffen wie z. B. PEI, PPS oder PEEK.

Zum Kundenkreis von PVS gehören Unternehmen aus der Lüftungstechnik, Automobilindustrie, Telekommunikation/IT, industriellen Antriebstechnik, Medizintechnik und Hausgeräteindustrie.

PVS ist stets auf der Suche nach qualifiziertem Nachwuchs. Egal ob eine gewerbliche oder kaufmännische Ausbildung oder ein duales oder kooperatives Studium, PVS freut sich über alle, die beim Unternehmen durchstarten möchten. Alle Interessierten erwarten bei PVS spannende Aufgaben in einem dynamischen Mittelstandsunternehmen, das viele Perspektiven für die Karriere bietet. Bei PVS werden flache Hierarchien gelebt und den Mitarbeiter/innen Freiraum für ihre persönliche Entwicklung und den Einsatz ihrer Fähigkeiten und Talente gelassen. Umfangreiche Sozialleistungen sind selbstverständlich.