Raus aus dem Abseits, rein in die Karriere!

Die VfB Bildungsakademie bietet praxisnahe Weiterbildungsmöglichkeiten in einem einzigartigen Umfeld, direkt beim VfB Stuttgart. Das MBA-Programm, in Zusammenarbeit mit der HfWU Nürtingen-Geislingen, sorgt für optimale Weiterentwicklung für Arbeitnehmende. Teilnehmende erhalten fundiertes Wissen in BWL, Leadership, Sport, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Das Studium ist berufsbegleitend, semi-virtuell und sorgt so für eine ausgeglichene Work-Life-Learn-Balance. Ergänzt wird das Angebot durch Workshops und Business Trainings. In kompakten Formaten werden die Methoden aus dem Leistungssport an Führungskräfte und Mitarbeitende vermittelt. Es kann aus unterschiedlichen Themen wie Kommunikation, Resilienz, Teamentwicklung oder Führung gewählt werden. Durchgeführt werden die Workshops und Business Trainings von renommierten Expertinnen und Experten.

alle Infos: bildungsakademie.vfb.de