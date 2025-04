Ritter-Köhnlein & Kollegen GmbH Steuerberater mit Weitblick

Die Ritter-Köhnlein & Kollegen GmbH Steuerberatungsgesellschaft ist überörtlich seit 40 Jahren in Heilbronn, Öhringen, Schöntal und Bad Wimpfen tätig und gehört der international tätigen ETL-Gruppe an. Hier bieten sich Karrierechancen europaweit. Der Familienbetrieb setzt von Anfang an auf MA-Ausbildungen, die im Anschluss im Unternehmen verbleiben. Die Ritter-Köhnlein & Kollegen GmbH bietet Ausbildungen zum/zur Steuerfachangestellten oder zum/zur Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement an. Aber auch ein Studium an der DHBW ist hier möglich. Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen werden gefördert. Die ETL-Gruppe ist in Deutschland mit über 800 Kanzleien und weltweit in über 50 Ländern vertreten. Bundesweit ist ETL Marktführer im Bereich Steuerberatung und gehört zu den Top 5 der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften.

Ritter-Köhnlein & Kollegen GmbH

Standorte in Heilbronn, Bad Wimpfen, Öhringen, Schöntal · www.ritter-treuhand.de