Rommelag-CHRO Robin Heine im Interview

Robin Heine, Chief Human Resources Officer der Rommelag Unternehmensgruppe, erklärt im Interview, was das Unternehmen ausmacht und wie es zum Thema Nachhaltigkeit steht. Zusätzlich wirft er einen Blick in die Zukunft.

Rommelag bezeichnet sich selbst als Hidden Champion. Was macht aus Ihrer Sicht einen Hidden Champion aus?

Robin Heine, Chief Human Resources Officer der Rommelag Unternehmensgruppe

Als unbekannte Weltmarktführer (engl. Hidden Champions) werden relativ unbekannte größere Unternehmen (mit mehr als 50 Millionen Euro Umsatz oder mehr als 500 Mitarbeitern) bezeichnet, die in ihrer Branche Marktführer sind. Wir dürfen als Erfinder der Blow-Fill-Seal (BFS) Technologie mit Fug und Recht behaupten Weltmarkführer in diesem Marktsegment zu sein. Wir sind seit 60 Jahren im Kochertal beheimatet, haben 12 Standorte und weltweit knapp 2.000 Mitarbeiter und trotzdem fragen sich viele Menschen in der Region: Wer ist Rommelag und was machen die eigentlich? Wir sind also wirklich auch »unbekannt«.

Können Sie uns Produkte nennen, die auf Rommelag Anlagen hergestellt werden?

Auf bottelpack-Anlagen werden hauptsächlich flüssige Pharmazeutika abgefüllt. Die bekanntesten Anwendungen sind Augentropfen und Infusionslösungen (damit sind wir jeden Sonntag im Tatort vertreten) und Inhalationslösungen. Weitere Anwendungen sind im Bereich Kosmetik, hier beispielsweise Hyaluronsäure. Ein neues, aktuelles Anwendungsfeld ist der Bereich Impfstoffe. Hier entwickeln wir zusammen mit Partnern innovative Lösungen für Einmalanwendungen. Wenn wir unserer Historie anschauen, haben wir schon fast alles abgefüllt, was halbwegs flüssig ist. Milch, Saft, Essig und Öl, Reinigungsmittel, Gele, Nahrungsergänzungsmittel und vieles mehr. Wir denken, dass die meisten Menschen auf der Welt schon einmal mit Produkten, die auf unseren BFS-Analgen abgefüllt werden, in Berührung gekommen sind.

Wie stehen Sie als Kunststoff-verarbeitendes Unternehmen zum Thema Nachhaltigkeit?

Auch wenn es etwas abgedroschen klingt: Nachhaltigkeit war schon immer ein Thema bei uns. Die BFS-Technologie wurde entwickelt, um aus Abfällen der Folienextrusion ein neues Produkt herzustellen. Am Anfang der Entwicklung stand das Bestreben, auch aus den verbleibenden Wertstoffen der Folienextrusion ein verkaufsfähiges Produkt herzustellen. Daraus ist dann schrittweise BFS geworden. Wir optimieren unsere Anlagen kontinuierlich, um Ausschuss vor, während und nach der Produktion auf geringstem Niveau zu halten. Zudem können wir Kunststoffreste fast vollständig erneut der Produktion zuführen. Ebenfalls entwickeln wir zusammen mit Polymerherstellern aktiv alternative, nachhaltige Kunststoffe. Unsere Anlagen produzieren auf Grund der hohen Qualität über 20, 30 sogar 40 Jahre bei unseren Kunden. Auch das verstehen wir unter Nachhaltigkeit. Wir haben neben einem eigenen Nachhaltigkeitsbericht auch Zertifizierungen bei EcoVadis und CDP (Carbon Disclosure Project) angestoßen, sowie unsere Energie-Emissionen CO2-neutral gestellt. Und mit dem Thema Kunststoff haben wir uns auch intensiv auseinandergesetzt. Wir sehen darin immer noch einen wertvollen, zukunftsfähigen Rohstoff, der über geregelte Receyclingkreisläufe sinnvoll widerverwertet werden kann. Kunststoff hat in unserem Einsatzbereich eine bessere Gesamtökobilanz als Glas (Herstellung, Transport, Entsorgung). Blow-Fill-Seal Ampullen sind Monomaterialverpackungen, wir verwenden hochreinen Pharmagrade Kunststoff, dieser verbrennt zu Wasser und Kohlendioxid. BFS-Behälter sparen aufgrund des geringeren Gewichts Transportkosten und reduzieren so den CO2-Ausstoss in der ganzen Lieferkette.

Wie sehen Sie die zukünftige Entwicklung von Rommelag und welche Mitarbeiter benötigen Sie?

Mit unserer Strategie 2030, die wir dieses Jahr veröffentlicht haben, sind die Weichen für den weiteren zukünftigen Erfolg gestellt. Wir bewegen uns mit unseren Produkten im Megatrend Gesundheit, der jetzt und in Zukunft noch mehr an Bedeutung gewinnen wird. Mittels unserer BFS-Technologie werden weltweit Medikamente und Produkte für Pharma und Healthcare produziert. Diese Märkte werden auch in Zukunft weiter wachsen und eröffnen uns somit hervorragende Zukunftsperspektiven. Auf die Frage, welche Mitarbeiter wir benötigen, kann ich nur sagen: Spezialisten aus allen Bereichen. Dazu zählen sowohl die technischen als auch die käufmännischen Berufsfelder. Beispielhaft sind hier zu nennen die Bereiche Steuerungstechnik, Programmierung, Konstruktion, Montage, Projektmanagement und viele mehr. Wir bilden aber auch gezielt unseren eigenen Nachwuchs aus und freuen uns über Jeden, der eine Ausbildung bei uns beginnen möchte.

Warum würden Sie sich bei Rommelag bewerben?

Da möchte ich vor allem drei sehr gute Gründe aufführen: wir bieten abwechslungsreiche, spannende und zukunftsorientierte Aufgabenstellungen, wir sind ein erfolgreiches, eignergeführtes mittelständisch geprägtes Unternehmen mit kurzen Entscheidungswegen und mit unserer Technologie und unseren Produkten leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Sicherstellung der Versorgung der Gesellschaft mit teils lebenswichtigen Arzneimitteln. Wir leisten einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung des Lebens sehr vieler Menschen auf der ganzen Welt.

Rommelag Unternehmensgruppe, Talstraße 22-30, 74429 Sulzbach-Laufen, Fon: 07976-80 0, www.rommelag.com/karriere