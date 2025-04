Rommelag Innovation trifft Sicherheit

In der Welt zuhause, in der Region verwurzelt – so lässt sich Rommelag treffend beschreiben. Als international führendes Unternehmen in der Pharma- und Verpackungsindustrie entwickelt und produziert Rommelag innovative Abfüll- und Verpackungslösungen, die weltweit im Einsatz sind.

Doch was bedeutet das für die Menschen, die hier arbeiten? Warum ist Rommelag ein Arbeitgeber, der sich lohnt?

Rommelag ist der Erfinder der Blow-Fill-Seal (BFS)-Technologie, einem Verfahren, das in der pharmazeutischen Industrie eine zentrale Rolle spielt. Seit Jahrzehnten steht das Unternehmen für Qualität, Innovation und Fortschritt – und genau diese Werte prägen auch das Arbeitsumfeld. Ob in der Produktion, der Forschung & Entwicklung, im Vertrieb oder der Verwaltung – Rommelag bietet sichere Arbeitsplätze mit langfristiger Perspektive. Als familiengeführtes Unternehmen legt Rommelag großen Wert auf Stabilität und nachhaltiges Wachstum. ­Attraktive Karrierechancen und Weiterbildung: Rommelag investiert in seine Mitarbeitenden. Mit vielfältigen Weiterbildungsangeboten, internen Schulungen und individuellen Entwicklungsmöglichkeiten fördert das Unternehmen seine Teams und schafft Perspektiven für die Zukunft. Ob Ausbildung, duales Studium oder Fach- und Führungskräfteentwicklung – bei Rommelag werden Karrieren aktiv geformt.

Arbeiten bei Rommelag bedeutet mehr als nur ein Job. Flexible Arbeitszeitmodelle, ein betriebliches Gesundheitsmanagement sowie zahlreiche Sozialleistungen machen das Unternehmen zu einem attraktiven Arbeitgeber in der Region. Mitarbeiterevents, Sportangebote und eine wertschätzende Unternehmenskultur sorgen für ein motivierendes Arbeitsumfeld.

Rommelag sucht stetig engagierte und motivierte Menschen, die mit Leidenschaft und Teamgeist gemeinsam an innovativen Lösungen arbeiten möchten. Wer einen Arbeitgeber sucht, der Innovation mit ­Sicherheit verbindet und langfristige Perspektiven ­bietet, ist bei Rommelag genau richtig.

Rommelag SE & Co. KG

Talstraße 22-30 · 74429 Sulzbach-Laufen

Tel. 07976-800 · www.rommelag.com