Rommelag Unternehmensgruppe

Die Welt funktioniert derzeit etwas anders und wir wissen nicht, für wie lange noch. Diese Zeit ist geprägt vom digitalen Wandel und vielen Veränderungen. Rommelag passt sich an und stellt um auf virtuelles Recruiting. Ein Teil davon ist die Teilnahme an der VR-Jobbörse Digital. Interessierte können das Unternehmen auf dem virtuellen Messestand besuchen und sehen, was Rommelag in kurzen Videos vorbereitet hat.

Rommelag steht für einen starken Verbund dezentral und operativ eigenständig geführter Unternehmen, die innovative und flexible Verpackungslösungen für die Pharma-, Kosmetik- und Lebensmittelindustrie auf der ganzen Welt entwickeln.

Rommelag hat einen hohen sozialen Anspruch und bietet viele weitere Vorteile. Neben flexiblen Arbeitszeiten, Urlaubs- und Weihnachtsgeld gibt es viele Maßnahmen wie ein Sportprogramm mit persönlichem Fitnesstrainer, kostenloses Obst, Firmenveranstaltungen, Firmenfeiern, Zuschläge, JobRad und viele weitere Benefits. Die Mitarbeiter können sogar kostenlos Ihre Elektroautos oder e-Bikes aufladen. Das Unternehmen sucht Macher, die etwas bewegen wollen und bietet die Sicherheit eines Familienunternehmens, kombiniert mit der Attraktivität eines modernen, international tätigen Weltmarktführers. Das Credo lautet: »Regional verwurzelt – weltweit erfolgreich«.

Als einer der größten Ausbilder in der Region bietet Rommelag eine moderne Lehrwerkstatt, Durchlauf durch eine Vielzahl von Abteilungen, unternehmens- und ausbildungsspezifische Weiterbildungen, und exzellente Karrierechancen.

Für die Azubis lässt sich Rommelag eine Menge einfallen. Neben einem Willkommenstag und einer Einführungswoche gibt es zahlreiche Angebote wie ein eigenes Azubi-Sportprogramm mit Personal Trainer, Ausflüge für Azubis und spannende Projekte. Vor kurzem wurde die Kocher-Plastik mit dem Dualis Zertifikat ausgezeichnet.

