Salon Franco Haircut in Sinsheim

Sinsheim hat sich im Laufe der Jahre zu einem wahren Eldorado für Friseure entwickelt. Bereits seit 30 Jahren übt Franco Bove dort sein Handwerk aus, zunächst im Angestelltenverhältnis, im Jahr 2016 hat er dann den Damen- und Herren-Salon seiner ehemaligen Chefin übernommen. »Wir haben fast ausschließlich Stammkunden«, erzählt Bove, den alle Franco nennen. Und er hat schon so manchem Hoffenheim-Star den Kopf gewaschen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Gelernt hat er in Eppingen und kam dann über Heilbronn und Heidelberg nach Sinsheim. Wie kommen neue Haar- und Frisurentrends in den Salon? »Die kommen aus den südlichen Ländern: Italien, Frankreich, Spanien«, sagt er. Die saisonalen Themen werden vom Zentralverband des Deutschen Frisurhandwerks mit Sitz in Köln festgelegt und dann bundesweit auf Messen präsentiert. Dort holen sich die Friseure ihre Inspiration. Zurzeit arbeitet Franco mit einer Aushilfe und sucht daher nach Fachpersonal in Voll- oder Teilzeitbeschäftigung.

Salon Franco Haircut,

Wilhelmstraße 4, 74889 Sinsheim

Fon: 07261-62568

www.salon-franco-haircut.business.site