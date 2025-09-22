Samariterstiftung Behindertenhilfe Ostalb: Talente im Job einsetzen

Wer nach einem abwechslungsreichen Ausbildungsplatz mit vielseitigen und krisensicheren Zukunftschancen sucht, mit Menschen arbeiten möchte, im Job seine Talente kreativ einsetzen will und für seine Arbeit gut bezahlt werden möchte, der findet bei der Samariterstiftung Behindertenhilfe Ostalb (BHO) in Aalen, Bopfingen, Neresheim und Heidenheim die passenden Angebote!

Menschen mit körperlichen, geistigen und psychischen Erkrankungen sind auf Betreuung angewiesen, um ihren Alltag meistern zu können. Abgestimmt auf ihre Bedürfnisse und Fähigkeiten finden sie bei der BHO Wohn-, Arbeits- und Freizeitangebote. Entsprechend vielfältig sind die Aufgaben der Mitarbeitenden. Bei der BHO arbeiten sie in Teams zusammen, um erwachsene Menschen mit Behinderungen pädagogisch, lebenspraktisch und pflegerisch zu unterstützen. Der Ablauf und die Organisation der Angebote in allen Lebensbereichen erfordert von den Mitarbeitenden nicht nur Einfühlungsvermögen, sondern auch Fachwissen im sozialen, teilweise auch technischen oder kaufmännischen Bereich. Bei der BHO gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man ins Berufsleben einsteigen kann. Bei der Ausbildung in der Heilerziehungspflege lernt man, wie man Menschen mit Behinderung unterstützen kann und so eine größtmögliche Selbständigkeit und Selbstbestimmung ermöglichst. Übrigens steht der Pflegeberuf im Ranking der bestbezahlten Ausbildungsberufe unter den Top 15 - das macht soziale Berufe attraktiv! Im Dualen Studium Sozialmanagement ist eine gute Portion Empathie gefragt, denn hier wird Soziale Arbeit mit Betriebswirtschaftslehre kombiniert. Wer erst einmal in die verantwortungsvolle Tätigkeit für und mit Menschen hineinschnuppern möchte, kann ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder einen Bundesfreiwilligendienst (BFD) absolvieren. Außerdem bietet die Behindertenhilfe Ostalb Praktika und hat ein offenes Herz für jeden, der sich sozial engagieren möchte. Die Behindertenhilfe Ostalb ist ein krisensicherer und zuverlässiger Arbeitgeber, bei dem der Mensch im Mittelpunkt steht.

Samariterstiftung Behindertenhilfe Ostalb

Jahnstraße 14 · 73431 Aalen · Tel: 07361 564 300

bewerbung.bho@samariterstiftung.de

karriere.samariterstiftung.de/ausbildung-berufsstart