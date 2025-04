SCHEUERLE FAHRZEUGFABRIK GMBH GEMEINSAM GROSSES BEWEGEN

Die TII Group, ein Unternehmen der Familie Otto Rettenmaier aus Heilbronn, ist ein weltweit agierender Hersteller von Schwerlast- und Spezialfahrzeugen mit insgesamt rund 1000 Mitarbeiter.

Die Gruppe umfasst die Branchenspezialisten TII SCHEUERLE und TII KAMAG mit Produktionsstandorten in Deutschland und Indien und einer weltweiten Organisation von Vertriebs- und Servicepartnern. Mit innovativen Fahrzeugen zum Manövrieren und Transportieren unterstützt die im Index der Weltmarktführer geführte Unternehmensgruppe seine Kunden in den Branchen Transport und Logistik, Baugewerbe, Anlagenbau, Luft- und Raumfahrt, Schiffsbau, Energie, Stahl und Bergbau sowie in der Hoflogistik bei ihren komplexen Transportaufgaben. Mit über 20.000 Tonnen Last halten Fahrzeuge der TII Group den aktuellen Weltrekord für den fahrzeuggebundenen Transport besonders schwerer Güter. TII steht für Innovation aus Tradition, für Kundenorientierung und Partnerschaft ­sowie für hohe Produktqualität und Nachhaltigkeit in der Schwerlastmobilität.

Am Standort Pfedelbach sind derzeit knapp 600 Mitarbeiter, davon ungefähr 40 Auszubildende und duale ­Studenten beschäftigt. Die TII Scheuerle bringt nicht nur schwere Lasten auf sicherem Weg an ihr Ziel, sondern auch ihre Auszubildenden und dualen Studenten ­bestens vorbereitet durch die Ausbildung und das ­Studium. Die Ausbildung spielt schon immer eine große Rolle und ist fest in der Firmenpolitik verankert. Die Auszubildenden und Studenten durchlaufen nicht nur eine praxisorientierte Ausbildung, sondern sind von Anfang an Teil des Teams. So lernen die Auszubildenden sowohl in der Lehrwerkstatt als auch in sämtlichen Abteilungen des Unternehmens. Jetzt direkt für den Ausbildungs- und Studienstart 2025 mit den Bewerbungsunterlagen online unter: www.tii-group.com/de/tii/karriere oder per E-Mail an karriere@tii-group.com bewerben.

