Scheuermann + Heilig - Performing Perfection steht für mehr als 60 Jahre Erfahrung in der Stanz- und Umformtechnologie. Das Zusammenspiel aus technischen, wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Kompetenzen macht es möglich, Kunden individuelle Präzisionsteile zu fertigen. Ein umfassendes Portfolio aus Stanz- und Stanzbiegeteilen, Federn, Montage- und Kunststofftechnik konnte durch technologisches Know-How und langjährige Erfahrung aufgebaut werden. Neben dem Standort in Buchen-Hainstadt werden die Kunden auch vom Tochterunternehmen Scheuermann + Heilig Do Brasil in Atibaia beliefert. Bereits im Gründungsjahr begann man mit dem Ausbilden in den verschiedenen Berufsfeldern. Bis heute sind über 500 Jugendliche ausgebildet worden. Derzeit beschäftigt Scheuermann + Heilig über 450 Mitarbeiter, darunter ca. 50 Auszubildende und DHBW-Studenten. Die Ausbildungsquote liegt seit Jahren auf überdurchschnittlichem Niveau. Zahlreiche Prüfungsbeste der jeweiligen Ausbildungsberufe in den letzten Jahren belegen die gute Qualität der Ausbildung.

Scheuermann + Heilig GmbH, Buchener Straße 29, 74722 Buchen-Hainstadt

www.sh-gmbh.de