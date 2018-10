Schneider GmbH & Co KG

× Erweitern Schneider Bau GmbH

Eine neue Straße genießen alle: eben und monochrom liegt das Mobilitäts-Band bereit für seine Nutzer. Damit Radfahren, Kinderwagen schieben oder Kick Scooter gelingt, sorgen mitten in der Region Heilbronn-Franken die Spezialbaufacharbeiter der drei mittelständischen Straßen- und Tiefbauunternehmen Schneider Öhringen, Schneider Bau Heilbronn und Konrad Bau Lauda für gute Infrastruktur. Richtig spannend ist es unter der ebenen Oberfläche: viele unterschiedliche Leitungsträger teilen sich den Platz im Untergrund. Jeder Tropfen Abwasser muss sicher in die Kläranlage abtransportiert werden. Das Frischwasser wird vom regionalen Hochbehälter bis zum Wasserhahn in der Küche hygienisch einwandfrei geführt. Die unterschiedlichen Energieträger Gas, Strom und Wärme erreichen die Nutzer in den Wohnungen der Menschen. Auch die immer wichtiger werdenden digitalen Informationen gelangen ungestört von den Rechen- und Serverzentren zum Anschluss in den eigenen vier Wänden. Kein WIFI, kein Telefon, kein Internet der Dinge ohne Austausch von Daten. Das Wissen um die verschiedenen Bedarfe der Leitungen nimmt weiter zu. Die Wegbereiter bilden sich ständig weiter und qualifizieren ihr Können durch eine externe Zertifizierung nach der EN ISO 9001:2015. Die ausgezeichneten Spezialkenntnisse der Wasserleitungsbauer sind auf der DVGW begründet. Den internen Wissensaustausch gewährleistet das Weg.WIKI: das ist das Intranet der Wegbereiter. Auf den Baustellen kommt die aktuelle Information digital an der Baggerschaufel an. Mutige Macher werden gesucht, die in zehn zertifizierten Ausbildungsberufen ausgebildet werden. Weitere Informationen über die Ausbildungsmöglichkeiten zum Straßenbauer, Tiefbaufacharbeiter, Rohrleitungsbauer, Baugeräteführer, Vermessungstechniker, Kaufleute für Büromanagement, Industriekaufleute, Bau- und Landmaschinenmechatroniker sowie in den beiden dualen Studienangeboten BWL-Handwerk und Projektmanagement, sowie konkrete Angebote für Baufachkräfte an allen drei Standorten gibt es unter den Bewerber-Nummern: 07941 9126 – 16 oder 09343 6200-62 oder 07131 9443 33.

Schneider Bau GmbH & Co KG, Hans-Rießer-Str. 18, 74076 Heilbronn

www.IhrWegbereiter.de