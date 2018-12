Schule erleben, spüren & anfassen

× Erweitern AKADEMIE FÜR KOMMUNIKATION

Die Akademie für Kommunikation, Berufsbildende Schulen, Heilbronn öffnet am 2. Februar ihre Türen und lädt zum Tag der offenen Tür ein. Eine hervorragende Möglichkeit sich selbst ein Bild dieser Heilbronner Bildungsinstitution zu machen. Über allem steht der Leitgedanke der individuellen Förderung und der persönlichen Neigung der Schüler.

So vielfältig wie die Schüler sind diese Angebote. Der technisch Interessierte findet hier ein großes Angebot genauso wie der Praktiker oder der Theoretiker. Zwei Aspekte zeichnen die AfK Heilbronn dabei aus: In den kleinen Klassen, im Schnitt so um die 15 Schüler, steht einerseits der Einzelne im Mittelpunkt und bekommt anderseits ein zielgenaues Bildungsangebot. In diesen schulischen Alltag sind neben dem allgemeinen Unterricht Angebote eingebunden, die den Schulalltag beleben und zu einer spannenden und positiv prägenden Zeit werden lassen. Ob Vernissagen der Kreativen (BK-Schüler, Grafik- und Mode-Designer) oder die internationalen Messen der Übungsfirmen, ob Studienfahrten oder Exkursionen – die AfK ist mehr als nur Schule.

Die Berufskollegs Grafik- und Mode-Design bieten jedes Jahr Anfang Oktober Kreativtage – eine Woche keine klassische Schule, dafür vielseitige Angebote, wie Fotografie, Siebdruck oder Linoldruck, Zeichnen oder Grafik. Dazu kommen Theater-Ag oder Sportevents, Wettbewerbe auf Instagram oder die Skifreizeit: Langeweile kommt da nicht auf. In dieses Rahmenprogramm sind die fünf Schulangebote der AfK Heilbronn eingebunden. Für gute Hauptschüler bietet sich die Möglichkeit, mit der Berufsfachschule einen mittleren Bildungsabschluss zu erreichen. Für Realschüler mit Mittlerer Reife oder Gymnasiasten ab der 10. Klasse stehen die Berufskollegs mit der Fachhochschulreife oder das Gymnasium mit allgemeinem Abitur zur Auswahl.

Alle Schulen bieten verschiedene Profile an, die den Neigungen der Schüler entsprechen. Dies gilt für die Berufsfachschule mit ziel Mittlere Reife genauso wie für die Berufskollegs oder Gymnasien. Eine Besonderheit sind die beiden 3-jährigen Berufskollegs, die sowohl mit der Fachhochschulreife als auch einer staatlich anerkannten Berufsausbildung enden. Hier sind Grafikdesign oder Mode und Design zu nennen. Das Berufskolleg Technische Dokumentation hat die Profile Architektur oder Film und Video, das Kaufmännische Berufskolleg bietet mit der Übungsfirma Praxisrealität. Die 2-jährigen Berufskollegs schließen mit einer Berufsbefähigung ab und sind der Start für ein Studium oder eine Ausbildung. Das Technische Gymnasium und das Wirtschaftsgymnasium sind das Angebot der AfK Heilbronn für alle Schüler, die das Abitur anstreben. Dabei beleben die Profilfächer Gestaltungs- und Medientechnik bzw. das Fach Wirtschaft das Schulleben als auch die Auseinandersetzung mit unserer globalen Welt. Vertiefende Einblicke in den Berufsfeldern bietet die AfK Heilbronn durch BOGY und BORS in den Ausbildungsgängen Grafik-Design, Mode und Design, sowie im BOGY für angehende Lehrer. An diesem Tag besteht zudem die Möglichkeit, die neue Realschule Monte Sole kennenzulernen. Ein Angebot für Eltern, die für ihr Kind ein Ganztagesangebot wünschen. Alle Interessenten und Unentschlossenen erhalten einen guten Einblick in das Schulleben, auch um offene Fragen anzusprechen. Dabei können sie sich mit der Schulleitung, den Fachbereichsleitern, den Lehrern sowie Schülern unterhalten und bekommen ein authentisches Bild der AfK. Außerdem präsentieren die Schüler eigene, im Unterricht gestaltete Projekte und Produkte. Ein Highlight ist die Modenschau, bei der Schülerinnen und Schüler in die Rolle des Models schlüpfen und ihre selbstentworfenen Kleidungsstücke präsentieren.

Tag der offenen Tür

2. Februar, 10-15 Uhr, Akademie für Kommunikation, Heilbronn

www.akademie-bw.de/heilbronn