Die Halbjahreszeugnisse sind geschrieben und bei vielen Schüler/innen und Eltern steht die Entscheidung an, wie geht es nach dem Schuljahr weiter? Welche Möglichkeiten gibt es in der Schulbildung und wie kann eine Weiterentwicklung aussehen? Schulwerk Mitte gGmbH bietet berufliche Schulen und die Chance verschiedener Schulabschlüsse an. Aber welche Schulart passt zu den eigenen Stärken und Interessen?

Viele Fragen können Interessierte am Informationstag von Schulwerk Mitte gGmbH stellen.

Am 9. Februar erhalten sie von 17 bis 19 Uhr einen Überblick und Einblick in die schulischen Angebote, die gesamtheitlich staatlich anerkannt und gleich wie bei den öffentlichen Schulen sind. Die Lage in der Stadtmitte von Nürtingen ermöglicht einen zentralen und einfachen Zugang.

Die Veranstaltung beginnt mit einer Eröffnungsrede der Schulleitung. In den Klassenräumen finden je Schulart kleine Informationsrunden und individuelle Beratungen statt: Für das Abitur, die Fachhochschulreife, die Mittlere Reife oder den Hauptschulabschluss werden die Experten der jeweiligen Schulart, die Schulartbeauftragten, für Informationen zu Chancen und Anforderungen, sowie für alle Fragen zur Verfügung stehen. Schülerinnen und Schüler bewirten das Café von Schulwerk Mitte, Rundgänge durch das gesamte Schulgebäude sind möglich. Das Schulwerk Mitte ist ein privater Schulträger, bei dem die Schülerinnen und Schüler im Mittelpunkt stehen. Alle Informationen zu dem Infotag finden sich auf der Homepage www.schulwerk-mitte.de.

Schulwerk Mitte gGmbH ist ein privater Schulträger von zehn Schularten und Schulabschlüssen (staatlich anerkannt) für fast jede Voraussetzung und Schulentwicklung. Die Unabhängigkeit und kurze Entscheidungswege ermöglichen eine hohe Flexibilität bei den Investitionen, Digitalisierung und Qualitätsmanagement und einer unbefristeten Anmeldung.

Schulinformationstag bei Schulwerk Mitte gGmbH

Do. 9. Februar, 17 bis 19 Uhr,

Kirchstraße 33, Nürtingen,

www.schulwerk-mitte.de