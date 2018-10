× Erweitern Baustellen Azubis

Zum Start des neuen Ausbildungsjahres haben Baufirmen in Heilbronn laut Agentur für Arbeit noch freie Ausbildungsplätze, in ganz Baden-Württemberg sind es noch mehrere tausend. »Sei schlau - geh‘ zum Bau«, das gelte heute noch genauso wie früher, sagt Mike Paul von der IG BAU Stuttgart mit Blick auf die Bezahlung und Karrierechancen in der Branche. Nach einer Untersuchung des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) zählen Bau- Azubis zu den Bestverdienern unter allen Auszubildenden. So startet ein angehender Maurer oder Betonbauer mit 850 Euro pro Monat ins erste Lehrjahr. Im dritten Jahr sind es bereits 1.475 Euro. »Nach der Ausbildung können Gesellen eine lange Karriereleiter hinaufklettern – und es bis zum Polier oder Bauleiter bringen«, sagt Gewerkschafter Paul. Der Fachkräftebedarf dürfte bei den heimischen Baufirmen in den nächsten Jahren weiter wachsen, schätzt Paul, denn gebaut werde immer, die Branche sei ein fester Faktor der Binnenkonjunktur. Die IG BAU rät Schulabgängern, sich vor allem in Innungsbetrieben umzusehen, die sich an Tarifverträge halten.

