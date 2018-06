Seit gestern Chefin – was kommt morgen?

× Erweitern Foto: Fotolia Chefin

Bereits zum neunten Mal findet die Netzwerktagung „Seit gestern Chefin“, organisiert von den Agenturen für Arbeit Ludwigsburg, Stuttgart und Göppingen, der Kontaktstelle Frau und Beruf Stuttgart und Bettina Sauter, Unternehmerische Beratung, statt. Am Freitag, 13. Juli 2018, bekommen alle interessierten Frauen, die sich in den letzten Jahren in der Region Stuttgart selbständig gemacht haben, ab 13 Uhr in der Agentur für Arbeit Stuttgart, Nordbahnhofstr. 30-34, Stuttgart, Gelegenheit, sich neues Fachwissen rund um die Selbständigkeit anzueignen. Zudem haben sie die Möglichkeit, Ihr eigenes Unternehmen zu präsentieren und die beruflichen Netzwerke auszubauen.

Bei der Tagung stehen persönlicher Austausch und professionelle Vernetzung im Vordergrund, zudem kann das eigene Unternehmen mit einer Live-Performance oder bei einem Speed-Dating präsentiert werden. Fachlich unterstützen Expertinnen bei der professionellen Weiterentwicklung der jungen Unternehmen. In verschiedenen Workshops zeigen sie, wie Unternehmen mit bewegten Bildern erfolgreich wahrgenommen werden, wann und wie es Sinn macht, sich zu organisieren, wie die Gründerinnen auch zukünftig mit Spaß und gesund bei der Arbeit sein können oder welche Unterstützung es bei der Einstellung von Personal geben kann.

Eine Anmeldung ist erforderlich, die Teilnahmegebühr beträgt 20 Euro. Weitere Informationen erteilt Karin Lindenberger (Ludwigsburg.bca@arbeitsagentur.de).

Veranstaltungsdaten:

Freitag, 13. Juli 2018, 13:00 – 17:00 Uhr

Agentur für Arbeit Stuttgart

Berufsinformationszentrum

Nordbahnhofstr. 30-34

70191 Stuttgart