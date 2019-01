Seniorenwohnanlage Haus Ahorn in Beilstein

× Erweitern Foto: Fotolia Haus Ahorn

Den Lebensabend genießen das bedeutet ein selbstbestimmtes Leben, komfortables Wohnen, soziale Kontakte und Fürsorge, wenn man sie braucht. Der Kunde ist König! Das ist nur in einer guten Atmosphäre möglich. Hierzu gehören in erster Linie Mitarbeiter, die nicht nur ein Posten auf der Lohnliste sind, sondern als Mensch ernst genommen, deren Bedürfnisse berücksichtigt und ihre Fähigkeiten gefördert werden. Die Seniorenwohnanlage Haus Ahorn stellt ein: examinierte Pflegekräfte in Voll- und Teilzeit und staatlich anerkannte Alten-/Krankenpflegehelfer (m/w), Auszubildende in der Pflege und Hauswirtschaft (Fachbereiche: Pflege, Hauswirtschaft und Soziale Betreuung). Jetzt Mut zur Veränderung haben.

Seniorenwohnanlage Haus Ahorn, Johanna Spahr, Pflegedienstleistung

ilsfelder Weg 2, 71717 Beilstein

Fon: 07062-929-0, info@hausahorn.de, www.hausahorn.de