SER Unternehmensgruppe: »Unser Gemeinsamer Weg«

Als renommierter Partner im gesamten ­Bundesgebiet steht SER für erstklassige ­Leistungen in den Bereichen Abbrucharbeiten, Erdbewegungen sowie die fachgerechte Entsorgung und Verwertung von Materialien.

Was SER auszeichnet? Ein engagiertes Team, das jeden Tag sein Bestes gibt, um die individuellen Wünsche unserer Kunden zu erfüllen. Die Arbeit beginnt mit sorgfältiger Planung, präziser Kalkulation und umfassender Vorbereitung. Sie endet erst dann, wenn das Projekt mit höchster Qualität abgeschlossen ist – denn nur, wenn die Kunden zufrieden sind, ist es SER auch. Mit seinem modernen Fuhr- und Maschinenpark sowie seinen qualifizierten Mitarbeitern setzt SER neue Maßstäbe in seiner Branche. Die SER Unternehmensgruppe ist seit 2023 Teil des Konzerns Heidelberg Materials, einer weltweit führenden Unternehmensgruppe in der Baustoffindustrie. Dadurch profitiert sie von einem starken Netzwerk, umfangreichen Ressourcen und zusätzlichen Entwicklungsmöglichkeiten. Ein weiteres Mitglied der Unternehmensgruppe ist die Firma RUZ, die eng mit SER zusammenarbeitet und sich ebenfalls aktiv an der Ausbildung beteiligt. Gemeinsam bilden sie ein starkes Team, das die Fachkräfte von morgen fördert und optimal auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereitet. Seit der Gründung vor über 20 Jahren legt SER besonderen Wert darauf, Nachwuchstalente zu fördern. Für die Unternehmensgruppe bedeutet Ausbildung weit mehr als Wissen zu vermitteln: Sie fördert Talente, weckt Begeisterung und schafft die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche berufliche Zukunft. SER betont: » Du möchtest eine Ausbildung, die Dir nicht nur Theorie, sondern auch Praxis vermittelt? In einem Team, das Dich unterstützt, fördert und fordert? Du willst modernste Technik kennenlernen und Teil eines Unternehmens sein, das Wert auf Qualität und Innovation legt? Dann starte Deine berufliche Zukunft mit uns!«

SER Unternehmensgruppe

Lichtenbergerstraße 26 · 74076 Heilbronn

Tel. 07131-594900 · www.ser-gmbh.net