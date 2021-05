Sonnenhof e.V.: Angebote für Menschen mit Behinderung

Die Integration und inklusive Förderung von Menschen mit Behinderungen sowie die Normalisierung ihrer Lebensbedingungen ist das wichtigste Anliegen des 1966 gegründeten Sonnenhofes und seiner Mitarbeitenden.

Der Gedanke der Inklusion ist dabei wegweisend: Leben, lernen und arbeiten, dort, wo alle Menschen leben, lernen und arbeiten. Um diesem Anliegen gerecht zu werden, entwickelt sich der Sonnenhof stetig weiter. So sind in den zurückliegenden Jahren differenzierte bzw. personenorientierte Angebote und Bereiche entstanden, in denen zurzeit über 1.000 Mitarbeiter bedeutende und nachhaltige Förderung und Lebensbegleitung für über 1.500 Menschen mit einer Behinderung in Hohenlohe-Franken leisten. So ist der Sonnenhof Arbeitgeber zahlreicher Berufe wie z.B. Heilerziehungspfleger, Heilpädagoge, Erzieher, Fach- und Sonderschullehrer, Physiotherapeut, Ergotherapeut, Logopäde, Gesundheitspfleger, Dipl. Sozialarbeiter und Dipl. Sozialpädagoge, handwerkliche Berufe im technischen Dienst, hauswirtschaftliche Berufe, Bürokaufleute. Auch ein Freiwillig Soziales Jahr (FSJ), Praktikum und den Bundesfreiwilligendienst bietet der Sonnenhof an. Unterstützen, begleiten, fördern und verstehen – das sind vier wesentliche Grundbegriffe im alltäglichen Leben im Sonnenhof. Dafür kommen jährlich viele junge Menschen für sechs oder zwölf Monate zur Berufsvorbereitung oder -findung an den Sonnenhof im Rahmen eines Praktikums, Freiwilligen Sozialen Jahres oder im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes. Damit ist eine gute Grundlage etwa für eine Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin bzw. zum Heilerziehungspfleger gebildet, die am Sonnenhof bzw. an der Fachschule für Heilerziehungspflege in Schwäbisch Hall absolviert werden kann. Und seit einigen Jahren gibt es darüber hinaus den Ausbildungsgang Heilerziehungsassistenz, der auch ohne Mittlere Reife einen Zugang zur Arbeit mit Menschen mit Behinderung ermöglicht. Ausgehend von den individuellen Erfordernissen und Möglichkeiten der Menschen mit Behinderung entwickelt der Sonnenhof passgenaue, also individuelle Angebote im ambulanten Bereich, im Bereich der inklusiven Kindergärten und Schule mit zahlreichen Außenklassen, Wohnen für Kinder und Jugendliche, Kurzzeitaufnahme, Wohnen für Erwachsene mit Tagesförderstätten, im Bereich nachbarschaftlichen Wohnens sowie Freizeitangebote und Erwachsenenbildung.

Sonnenhof e.V., Sudetenweg 92, 74523 Schwäbisch Hall, Fon: 0791-500 0, www.sonnenhof-sha.de