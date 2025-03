Stadt Heilbronn: Handwerk mit Zukunft

Wer gerne mit anpackt, technisch ­interessiert ist oder es liebt, draußen zu ­arbeiten, für den ist eine Ausbildung beim Betriebsamt der Stadt Heilbronn genau das Richtige! Hier warten spannende Berufe mit Zukunftsperspektive.

Die Stadt Heilbronn funktioniert nur, weil u.a. echte Profis im Hintergrund für eine intakte Infrastruktur, einen einsatzbereiten Fuhrpark und gepflegte Grünanlagen sorgen. Im Betriebsamt hat man die Möglichkeit, einen von sechs vielseitigen Ausbildungsberufen zu lernen. Als Anlagenmechaniker/in Fachrichtung Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (m/w/d) sorgt man dafür, dass alles rund um Wasser, Wärme und Luft perfekt läuft – egal ob in öffentlichen Gebäuden oder technischen Anlagen. Bei dem/der KFZ-Mechatroniker/in (m/w/d) dreht sich alles um Fahrzeuge. Man wartet und repariert den städtischen Fuhrpark – von Räum- und Streufahrzeugen bis hin zu E-Fahrzeugen. Land- und Baumaschinen-­mechatroniker/innen (m/w/d) beschäftigen sich mit großen Maschinen, starker Technik – man hält Bagger, Traktoren und Spezialfahrzeuge instand und sorgt dafür, dass sie jederzeit einsatzbereit sind. Ohne den/die Straßenbauer/in (m/w/d) läuft und fährt nichts: Hier wird gebaut, saniert und Straßen, Wege und Plätze werden erhalten, damit Heilbronn mobil bleibt. Als Gärtner/in – Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau (m/w/d) gestaltet man Parks, Grünflächen und Spielplätze und sorgt dafür, dass Heilbronn grün und lebenswert ist, während der/die Gärtner/in – Fachrichtung Zierpflanzenbau (m/w/d) in den städtischen Gewächshäusern Blumen und Sträucher für Heilbronns Parks und Beete zieht. Noch nichts Passendes dabei? Dann findet man bestimmt einen anderen spannenden Ausbildungsberuf oder ein duales Studium. Die Stadt Heilbronn bildet in über 30 Berufen aus – vom Handwerk bis zur Verwaltung, von Technik bis Soziales. Auch Schülerpraktika werden angeboten.

