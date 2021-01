Stadtverwaltung Künzelsau – Gemeinsam die Stadt l(i)ebenswert erhalten

Womit beschäftigt sich eine Stadtverwaltung und was machen die Mitarbeiter dort? Die Aufgaben sind sehr vielfältig und reichen von Kinderbetreuung, Instandhaltung der Standseilbahn, Bauanträge bearbeiten, Reisepässe ausstellen, Leute verheirateten, die Qualität des Trinkwassers prüfen, bis hin zu Veranstaltungen planen. Die Aufzählung hier ist noch lange nicht vollständig. Deswegen sucht die Stadtverwaltung Künzelsau ganz unterschiedliche Talente, die in einem der Ausbildungsberufe durchstarten möchten. Von technischen Berufen über Soziales, bis hin zur typischen Verwaltungstätigkeit ist bei der Stadtverwaltung Künzelsau alles möglich. Eine Ausbildung mit handwerklichem Geschick? Als Elektroniker kümmert man sich zum Beispiel um elektrotechnische Anlagen in städtischen Gebäuden und sorgt dafür, dass diese sicher und zuverlässig funktionieren. Und der neue, moderne Bauhof bietet dafür einen tollen Ausbildungsort. Den ganzen Tag in der Natur verbringen? Auch das ist möglich. Als Landschaftsgärtner gestaltet man Künzelsau noch grüner und schöner.

Kinder sind toll? Dann kommt sicherlich die Ausbildung zum Erzieher oder zum Kinderpfleger in Frage. Oder doch lieber Büroarbeit?

Als Verwaltungsfachangestellter erlebt man die Vielschichtigkeit einer Kommunalverwaltung. Von der Organisation von anstehenden Veranstaltungen, über Personalplanung oder verwaltende Aufgaben, hier stehen einige Möglichkeiten offen. Und mit einem Dualen Studium im Bereich Public Management kann man sogar der nächste Bürgermeister werden.

Und egal für welche Berufssparte man sich entscheidet – alle Ausbildungsberufe haben folgendes gemeinsam: Wer im öffentlichen Dienst arbeitet, trägt Verantwortung, hat nach der Ausbildung hohe Übernahmechancen und einen zukunftssicheren Job, einen tollen, abwechslungsreichen Beruf und bekommt die Möglichkeit, die Stadt mitzugestalten und Künzelsau l(i)ebenswert zu machen.

