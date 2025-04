Stadtwerke Ludwigsburg: Ein vielfältiger Job

Rund 500 Menschen arbeiten aktuell bei den Stadtwerken Ludwigsburg-Kornwestheim (SWLB) in den unterschiedlichsten Bereichen und Berufen. Eines aber verbindet sie alle: Sie haben Spaß daran, in einem spannenden Umfeld und einem engagierten Team Aufgaben zu übernehmen, die der Region und ihren Menschen zugutekommen.

Seit 2013 ist Michele Sciascia bei der SWLB. Angefangen hat er im Bereich Messwesen und ist nach einer Elektroausbildung ins Energiedatenmanagement (EDM) gewechselt. Heute ist er zudem der Ausbildungsbeauftragte für Elektroniker Fachrichtung Betriebstechnik. Er weiß also, wie spannend eine Ausbildung bei der SWLB ist: »Bei uns sind die Azubis viel draußen unterwegs, sie arbeiten direkt an den Netzen und erhalten Einblicke in die Versorgungsstruktur – alles spezielle Erfahrungen, die sie in einem herkömmlichen Betrieb nicht sammeln würden.« Simon Schneider hat vor 15 Jahren ebenfalls eine Ausbildung bei der SWLB erfolgreich abgeschlossen und wurde als Monteur übernommen. Heute ist er Führungskraft und Meister für Wärmenetze und -anlagen.

Die SWLB bietet allen Auszubildenden gute Übernahmemöglichkeiten mit der Chance, sich im Unternehmen fort- und weiterzubilden. Auch Alison Vogt hat ihre Ausbildung als Kauffrau für Büromanagement bei der SWLB absolviert. Was ihr bei der Ausbildung gefiel: »Ich konnte in viele verschiedene Abteilungen reinschauen und habe schnell gemerkt, dass mich der technische Bereich besonders interessiert.« Heute ist sie als Assistenz der technischen Bereichsleitung tätig. Die interessanten, abwechslungsreichen Aufgaben, die guten Aus-, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, der starke Team-Gedanke, die familiäre Atmosphäre – all das verbindet die SWLB-Mitarbeiter in ihren Aussagen und zeigt, dass sich eine Ausbildung bei der SWLB lohnt.

