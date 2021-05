Stadtwerke Schwäbisch Hall: Ausbildung und Duales Studium

Durchstarten mit Energie – in Zeiten der Energiewende und Digitalisierung zählen Berufe in der Energiewirtschaft zu den besonders spannenden und zukunftssicheren Karriereoptionen.

Für ein wirtschaftlich starkes Unternehmen wie die Stadtwerke Schwäbisch Hall gehören gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu den wichtigsten Grundlagen.

Vor allem der IT Bereich steht dieses Jahr im Fokus. Hier wurden zwei zusätzliche Ausbildungsberufe und ein Studiengang mit aufgenommen. Die Digitalisierung und die digitale Transformation werden bei den Stadtwerken aktiv angegangen. Hierbei versteht sich die IT sich als Serviceanbieter für Stadtwerke, Mitarbeiter und externe Kunden. Derzeit verantwortet die IT-Sparte insgesamt 632 Server, 787 Computer, 1135 Netzwerkgeräte und ein Gesamtdatenvolumen von 3,5 Petabytes. Zum Portfolio der über 30 Mann starken Abteilung, aufgeteilt in fünf Teams, reicht die Palette von interner EDV bis hin zu komplexen SaaS-Produkten.

Der Betrieb orientiert sich an der sogenannten Information Technology Infrastructure Library (ITIL). Ebenso ist das IT-Service Managementsystem der Stadtwerke zertifiziert nach ISO20.000.

Um all dies zu bewältigen, sind die Stadtwerke Schwäbisch Hall auf IT-affine junge Menschen angewiesen, die Lust haben, die Veränderung mitzugestalten, bestehende Prozesse effizienter zu machen und neue Prozesse ins Unternehmen zu integrieren.

Junge Menschen haben bei den Haller Stadtwerken die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Ausbildungsberufen und dualen Studiengängen zu wählen.

2021 werden folgende Ausbildungsgänge angeboten: Ausbildung zum Fachinformatiker (m/w/d) Fachrichtung Daten- und Prozessanalyse.

Neu mit dabei sind die Ausbildung zum Fachinformatiker (m/w/d) Fachrichtung Anwendungsentwicklung und der Bachelor of Science (B.Sc.) (m/w/d) Wirtschaftsinformatik – Application Management.

Infos zu den Stellenanzeigen sind auf der Homepage der Stadtwerke unter www.stadtwerke-hall.de/ausbildung zu finden.

