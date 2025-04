STAHL CraneSystems GmbH Innovativ nach oben

Bei STAHL CraneSystems steht Interessierten eine spannende Berufswelt offen: Die intelligente Krantechnik kommt rund um den Globus zum Einsatz – und das oft unter extremen Bedingungen. Ob an einem Staudamm hoch im Himalaya, in explosionsgefährdeten Bereichen wie z.B. Chemieanlagen oder in der Hitze Ägyptens.

STAHL CraneSystems hat die Kunst des Hebens perfektioniert und realisiert vielseitige Projekte mit Präzision und Fachwissen. Doch die innovativen Produkte entwickeln sich natürlich nicht von selbst. Die Mitarbeiter: innen sorgen dafür, dass Technik von STAHL CraneSystems weltweit höchste Standards setzt. Daher ist das Unternehmen wieder auf der Suche nach schlauen Köpfen, die Lust auf spannende Herausforderungen haben und Teil des Teams werden wollen. STAHL CraneSystems bietet nicht nur ein tolles, persönliches Arbeitsklima und eine starke Gemeinschaft am Standort Künzelsau. Man kann außerdem an den sieben internationalen Standorten Erfahrungen im Ausland sammeln. Die Übernahmechancen bei STAHL CraneSystems und die Berufsaussichten in der ­Krantechnik-Branche sind vielversprechend: Als starkes Unternehmen mit zukunftsweisenden Produkten ist STAHL CraneSystems sehr gut positioniert und außerdem Teil der amerikanischen Columbus McKinnon Gruppe – einem weltweit führenden Unternehmen für intelligente Produkte und Technologien für Bewegungssteuerung. Jetzt für einen Ausbildungsplatz in den Berufen Industriemechaniker:in, Fachlagerist:in, Elektroniker:in, Industrie-Elektriker:in, oder Indstriekaufmann (m/w/d) bewerben – oder für einen Studienplatz in den Bereichen Maschinenbau, Elektrotechnik und Wirtschaftsingenieurwesen, entweder als duales Bachelorstudium an der DHBW oder als kooperatives Studium an der Rheinhold Würth Hochschule. Alle Informationen rund um Ausbildung und Karriere bei STAHL CraneSystems findet man auf der Homepage und auf den Social-Media-Kanälen.

