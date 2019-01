Stahl Cranesystems: eine Ausbildung beim Weltmarktführer

× Erweitern Stahl Cranesystems Janine Lieb ist im 3. Ausbildungsjahr zur Elektronikerin für Betriebstechnik.

Stahl Cranesystems bietet Ausbildungen in den Bereichen Industriemechanik, Elektronik und Industrieelektrik an. Dazu kommen die dualen Studiengänge Bachelor of Engineering Elektrotechnik oder Maschinenbau an der Dualen Hochschule Mosbach und der kooperative Studiengang Bachelor of Science Elektrotechnik an der Reinhold-Würth-Hochschule in Künzelsau. Egal ob Ausbildung oder Studium – hier wird Wissen in kleinen Abteilungen mit persönlicher Atmosphäre und gutem Arbeitsklima vermittelt. Um die hohe Fertigungstiefe am Standort Künzelsau kennenzulernen, werden verschiedene Abteilungen des Unternehmens durchlaufen. Die Auszubildenden und Studenten haben dabei immer einen persönlichen Ansprechpartner, an den sie sich wenden können. Es wird darauf geachtet, die Lehrzeit so interessant und abwechslungsreich wie möglich zu gestalten.

