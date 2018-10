× 1 von 2 Erweitern Scheurmann+Heilig × 2 von 2 Erweitern Scheurmann+Heilig Prev Next

Scheuermann + Heilig – Performing Perfection steht für 60 Jahre Erfahrung in der Stanz- und Umformtechnologie. Das Zusammenspiel aus technischen, wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Kompetenzen macht es möglich, Kunden individuelle Präzisionsteile zu fertigen. Ein umfassendes Portfolio aus Stanz- und Stanzbiegeteilen, Federn, Montage- und Kunststofftechnik konnte durch technologisches Know-how und langjährige Erfahrung aufgebaut werden. Daraus resultiert stetiges Wachstum und kontinuierlicher Erfolg. Neben dem Standort in Buchen-Hainstadt werden die Kunden auch vom Tochterunternehmen Scheuermann + Heilig do Brasil in Atibaia beliefert. Die internationalen Top-Kunden der Automotive- und Elektronikbranche sowie im Bereich der Elektro und Health Care erwarten Technologie auf höchstem Niveau. Deshalb spielt eine kooperative, reibungslose Zusammenarbeit zwischen Kunden und Lieferanten für S+H eine große Rolle. Ziel ist es, den stetig steigenden Ansprüchen der Kunden gerecht zu werden. Grundlage hierfür ist die ideale Auslegung des Materialflusses und optimale Prozesse, welche nahtlos ineinander greifen. Azubis in Bestform - bereits im Gründungsjahr begann man mit dem Ausbilden in den verschiedenen Berufsfeldern. Bis heute sind über 500 Jugendliche ausgebildet worden. Derzeit beschäftigt Scheuermann + Heilig über 450 Mitarbeiter, darunter ca. 50 Auszubildende und DHBW-Studenten. Die Ausbildungsquote liegt seit Jahren auf überdurchschnittlichem Niveau. In der eigenen Lehrwerkstatt werden die Rahmenbedingungen für eine fundierte und erfolgreiche Ausbildung gelegt. Zahlreiche Prüfungsbeste der jeweiligen Ausbildungsberufe in den letzten Jahren belegen die gute Qualität der Ausbildung.

Scheuermann + Heilig GmbH Buchener Straße 29, 74722 Buchen-Hainstadt

www.sh-gmbh.de