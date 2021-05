teamgrün: Echtes Zugehörigkeitsgefühl erleben

Bei Reca ist man vom ersten Tag an Teil eines wertgeschätzten Teams, das sich durch echtes Zugehörigkeitsgefühl auszeichnet.

Bereits in den ersten Tagen steht der Teamgedanke im Fokus, so lernt man als Reca-Azubi zum Beispiel seine Azubikollegen in einem actionreichen Outdoortraining kennen.

Während der Ausbildung erhält man Einblicke in viele Unternehmensbereiche und darf von Anfang an voll mitarbeiten. Alleingänge? Nicht bei Reca, gemeinsam arbeiten alle auf Augenhöhe an spannenden Aufgaben. So wie in einer Fußballmannschaft halten alle zusammen. Denn bei Reca weiß man: Ein Spieler alleine kann nicht gleichzeitig Torwart, Stürmer und Trainer auf einmal sein. Die Überzeugung des Unternehmens: »Mit Können, Mut, Willenskraft erreichen wir gemeinsam unsere Ziele.«

Diesen Zusammenhalt stärkt Reca durch gemeinsame Seminare wie zum Beispiel Produktworkshops, Steuerworkshops und Kommunikationsseminare. Dem Unternehmen ist es wichtig, dass man innerhalb seiner Ausbildung wachsen kann. Deshalb hat man in verschiedenen Projekten und Abteilungsdurchläufen die Gelegenheit, Reca kennenzulernen, seine Talente zu zeigen und seine Stärken zu entdecken.

Bei Reca gibt es keine verschlossenen Türen. Gibt es Fragen oder Anregungen? Her damit – es gibt keine falschen Fragen! Reca ist ein großes Netzwerk, welches gerne Erfahrungen teilt. Anregungen können in das Ideenmanagement eingebracht werden, wodurch man sich aktiv an der Weiterentwicklung von Reca beteiligen kann. So ist zum Beispiel aus einer Azubi Idee das Gemeinschaftsprojekt »digitaler Azubi Stammtisch« entstanden.

Was macht Reca? Reca Norm ist ein erfolgreiches Direktvertriebsunternehmen mit mehr als 78.500 Kunden in ganz Deutschland und Teil der internationalen Reca Group. Das Spezialgebiet: Werkzeug, Befestigungstechnik sowie ganzheitliche Systeme und Services für vollautomatisierte Lagerbewirtschaftung. Neugierig?

Reca bildet in sieben Ausbildungsberufen und sechs Dualen Studiengängen in den Bereichen kaufmännisch, gewerblich, IT und Marketing aus.

Der Instagram Karriere Kanal https://www.instagram.com/reca_karriere/ bietet weitere Einblicke in das #teamgrün.

RECA NORM GmbH, Am Wasserturm 4, 74635 Kupferzell, Katharina Krafft, Fon: 07944-61 133, www.recanorm.de