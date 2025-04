Technik Museen Sinsheim Speyer Gemeinsam in die Zukunft

In Sinsheim und Speyer bekommt man einen faszinierenden wie umfangreichen Einblick in die spannende Welt der Technik Museen. Hier warten abwechslungsreiche ­Ausbildungen auf alle Neugierigen.

Willkommen im Technik Museum Speyer - wo eine Sensation die nächste jagt! Besucher*innen erforschen hier nur eine Stunde südlich von Frankfurt Technik von Unterwasser bis ins Weltall: Wie sieht es im Bauch eines U-Boots aus? Was braucht ein Seenotkreuzer alles an Bord? Wie riesig ist der Jumbo-Jet? Wie klingt die größte Welte Orgel der Welt? Wie kam eine chinesische Dampflok nach Speyer oder war das Space Shuttle Buran im All? Neben Europas größter Raumfahrt- und beachtlicher Marineausstellung kann man im Technik Museum Speyer verschiedenste Flugzeuge, klassische Oldtimer, Rennmotorräder, historische Feuerwehrautos, gewaltige Dampfloks, mechanische Musikinstrumente, Raritäten und Moden entdecken. Jedes Jahr im Mai erwacht das Museum zum Leben: Beim Brazzeltag® gibt es Hubraummonstren, PS-Giganten und Kuriositäten live zu erleben – für Fans von Fans.

Auch im Technik Museum Sinsheim gibt es Technik in einer weltweit einzigartigen Vielfalt. Es wartet eine unvergessliche Zeitreise, in der man die Meilensteine der Technikgeschichte kennenlernt: Wie rot strahlt das Rot eines Ferraris? Welchen Rekord stellte die Blue Flame auf? Wie viel Hubraum hat das Experimentalfahrzeug Brutus? Wie groß ist die größte Tanzorgel der Welt oder wer hat nun wirklich die Nase vorne? Die Tupolev oder die Concorde? Neben den voll begehbaren Überschall-Jets und weiteren Flugzeugen gibt’s noch mehr: Hunderte edle Oldtimer, PS-starke Motorräder, rassige Sportwagen, bunte Dragster, kraftvolle Landmaschinen, Formel-1-Legenden, nostalgische Rennräder, riesige Dampfloks, umfangreiche Militaria, Sonderausstellungen und Fahrzeugtreffen – für Fans von Fans.

Wer von den Technikmuseen sowie von den organisatorischen Abläufen einer Verwaltung begeistert ist, hat die einmalige Möglichkeit, im Rahmen einer Ausbildung die kaufmännischen Prozesse kennenzulernen und Einblick in viele spannende Projekte zu bekommen. In den Hotels Sinsheim werden nicht nur Übernachtungen, sondern unvergessliche Erlebnisse für die Gäste geschaffen – dafür bieten die Technik Museen Ausbildungen zum Restaurantfachmann, zum Hotelfachmann, zum Fachmann für Systemgastronomie sowie zum Koch (m/w/d) an. Gesucht werden junge Talente, die Teil des lebendigen Teams in den Technik Museen Sinsheim Speyer werden wollen.

