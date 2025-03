Technische Universität München: Studieren am Campus Heilbronn

Studieren am TUM Campus Heilbronn folgt dem Leitgedanken »For the Digital Age« – ein Studienort, der exzellente Lehre an einer der führenden Exzellenzuniversitäten Europas mit Spitzenforschung und einer engen Vernetzung zum globalen Mittelstand in einer der innovativsten Regionen Europas vereint. Als Teil der Technischen Universität München bietet der Campus Heilbronn fünf erstklassige Studiengänge – 3 Bachelor- und 2 Masterstudiengänge, die Management, digitale Technologien und Data Science verbinden. Der TUM Campus Heilbronn ist mehr als nur ein Studienort – er ist eine wachsende internationale Community. Studierende werden nicht nur fachlich ausgebildet, sondern auch in ihrer persönlichen Entwicklung gefördert. Jetzt Zukunft gestalten, an einem der dynamischsten Hochschulstandorte Deutschlands. Hier warten exzellente Studienbedingungen, ein starkes Netzwerk und beste Karrierechancen.

TUM Campus Heilbronn der Technischen Universität München

Bildungscampus 2 & 9, Heilbronn · Tel. 07131-26418703

www.chn.tum.de