TH Aschaffenburg: Betriebswirtschaft für kleine und mittlere Unternehmen

Hier handelt es sich um einen Blended ­Learning Studiengang: 50 % der Vorlesungszeit findet in Präsenz am Campus Miltenberg statt, die ­andere flexibel digital im Selbststudium.

Seit dem Wintersemester 2017/2018 bietet die Technische Hochschule Aschaffenburg (TH-AB) den Bachelorstudiengang Betriebswirtschaft für kleine und mittlere Unternehmen (BW KMU) am Campus in Miltenberg an.

Dieser Lernort wurde eigens für den Studiengang eingerichtet und bietet durch modernste technische Ausstattung der TH-AB den Studierenden die Möglichkeit ein betriebswirtschaftliches Studium zu absolvieren mit dem Fokus auf mittelständische Unternehmen. Mehr als 99 Prozent aller Unternehmen in Deutschland gehören zu den kleinen und mittleren Unternehmen, deren Besonderheiten im BW KMU-Studium berücksichtigt werden. So werden z.B. Nachfolgeregelungen behandelt, nämlich worauf zu achten ist, wenn die Geschäftsführung des Unternehmens innerhalb oder außerhalb der Familie weitergegeben wird. Bei diesem Studiengang kommt eine attraktive Lehr-und Lernmethode zum Einsatz. Blended Learning ist eine Lernform, die eine durchdachte Verknüpfung von traditionellen Präsenzveranstaltungen und den modernen Formen des E-Learnings darstellt. An zwei Präsenztagen pro Woche wird in Miltenberg gelehrt, die andere Zeit können die Studierenden sich ihre Studienzeit eigenständig einteilen. Mit Hilfe von Lernpaketen, die aus einem Methodenmix (animierte Skripte, Testfragen mit Antworten und Quizzes, E-Lectures) bestehen, die den Studierenden online zu Verfügung gestellt werden, können sich Studierende optimal auf die Präsenzphase und ihre Prüfungen vorbereiten.

Die Studierenden in Miltenberg sind begeistert von den kleinen Lerngruppen, der technischen Ausstattung am Campus und dem qualifizierten Hochschulpersonal, das eigens zu den Lehrveranstaltungen nach Miltenberg fährt.

Technische Hochschule Aschaffenburg

Würzburger Str. 45, Aschaffenburg · Tel: 06021-4206414

www.studiereninab.de/bw-kmu · Instagram: thaschaffenburg_wr

Blog: www.campus-miltenberg.de