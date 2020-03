Start in tolle Berufe bei Trölsch

Hinter den Bäckerei- und Konditorei-Fachgeschäften sowie den Cafés von Trölsch steht ein Familienunternehmen, das in der zweiten Generation geführt wird. Neben den traditionellen Handwerksberufen Bäcker und Konditor bietet Trölsch auch die Ausbildungen Kaufmann für Büromanagement, Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk, die verkürzte Ausbildung als Fachverkäufer sowie den DHBW-Studiengang »BWL-Handel« an.

Bei Trölsch geben alle Mitarbeiter stets ihr Bestes. Das ist der Grund, weshalb die Menschen so gern bei Trölsch einkaufen: Brote, Brötchen, Kuchen, Torten, Wraps und Snacks – alles ist von sehr hoher Qualität. Von hoher Qualität ist auch eine Ausbildung bei Trölsch. Ob in der Backstube als Bäcker oder Konditor, hinter den Kulissen als Student »BWL-Handel«, als Kaufmann für Büromanagement oder in den Fachgeschäften und Cafés als Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk, eine Ausbildung bei Trölsch macht nicht nur Spaß, sondern bietet auch beste Karrierechancen. Für Quereinsteiger über 25 Jahre bietet Trölsch eine verkürzte Ausbildung an: »in 1,5 Jahren zum gelernten Bäckereifachverkäufer«.

Denn nach einer abgeschlossenen Ausbildung und mit etwas Berufserfahrung kann man sich in viele Richtungen weiterentwickeln – sowohl im Betrieb als auch extern an weiterführenden Schulen. So können Kaufleute für Büromanagement den Betriebswirt anstreben, Bäcker und Konditoren können ihren Meister ablegen und Fachverkäufer können zum Teamleiter aufsteigen oder eine Filiale leiten. DHBW-Studenten können uunter anderem als Bezirksleiter Verantwortung für Mitarbeiter und Filialen übernehmen. Sämtliche Ausbildungen haben eine Regelausbildungszeit von drei Jahren und finden im Betrieb sowie in der Berufs- oder Hochschule statt. Die verkürzte Ausbildung als Fachverkäufer hat eine Dauer von eineinhalb Jahren.

Am Freitag, 17. Juli 2020 lädt die Bäckerei Trölsch zu ihrem beliebten Bewerbertag ein. Hier werden neben einer Betriebsbesichtigung auch alle Fragen rund um die Ausbildung beantwortet. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage unter www.troelsch.de/azubiwelt. Alle Interessierten senden bitte eine E-Mail an bewerbung@troelsch.de und hinterlassen unter dem Stichwort »Bewerbertag 2020« Name, Adresse, Mail und Telefonnummer.

Trölsch GmbH

Vollständige Bewerbungen bitte an:

Frau Pia Dörrer · Kornwestheimer Straße 73 · 70825 Korntal-Münchingen oder an: bewerbung@troelsch.de