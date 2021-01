Träume erfüllen mit einer Ausbildung bei Arnold – »#mein Traum«

Wer noch zu Schule geht oder bereits seinen Schulabschluss in der Tasche hat und anschließend mit einer Ausbildung oder einem Studium in das Berufsleben einsteigen will, kann bei Arnold Umformtechnik seinen oder ihren Traum erfüllen und die Berufswelt erkunden, denn das Unternehmen bietet vielseitige Möglichkeiten zum Durchstarten. Während der Ausbildungszeit profitiert man von einer hochqualifizierten Ausbildung, zahlreichen Weiterbildungsangeboten und der Förderung der persönlichen Stärken. Außerdem erwartet die Azubis eine freundschaftliche und familiäre Atmosphäre, Teamgeist und ein Umgang, der von gegenseitigem Respekt und Wertschätzung geprägt ist

Arnold – dieser Name steht international für effiziente und nachhaltige Verbindungssysteme auf höchstem Niveau. Auf der Basis des langjährigen Know-hows in der Produktion von intelligenten Verbindungselementen und hochkomplexen Fließpressteilen hat sich die Arnold Group seit mehreren Jahren bereits zu einem umfassenden Anbieter und Entwicklungspartner von komplexen Verbindungssystemen entwickelt. Mit der Positionierung »Blue-Fastening Systems« wird diese Entwicklung nun unter einem einheitlichen Dach kontinuierlich weitergeführt. Engineering, Verbindungs- und Funktionselemente sowie Zuführ- und Verarbeitungssystem aus einer Hand – effizient, nachhaltig und international.

Wer Teil der Arnold Group werden und seinen oder ihren Traum leben möchte, sollte jetzt die Chance nutzen und sich direkt bewerben. Arnold freut sich über alle Interessenten.

