Trendberufe 2020 – Jobs mit rosigen Aussichten

Neues Jahr, neue Trends – das gilt überall, auch in der Arbeitswelt. Politik, Gesellschaft und technischer Fortschritt sorgen für immer schnellere Änderungen, was dann wiederum auf alle anderen Lebensbereiche Auswirkungen hat. Während bestimmten Wirtschaftszweigen, etwa Druckindustrie, Bergbau oder Versicherungswirtschaft ein Rückgang prophezeit wird, befinden sich andere im Aufschwung und suchen vermehrt nach Personal. In Bereichen wie Groß- und Außenhandel, Tourismus, Handwerk, Ernährungs- und Elektroenergie sind die Chancen, einen gut bezahlten Job zu finden, deutlich größer als in anderen Sparten. Natürlich muss letztendlich jeder für sich selbst herausfinden, was der richtige Berufsweg ist, und absolute Sicherheit gibt es ohnehin nicht. Allerdings sind die folgenden Berufe und Berufsfelder gegenwärtig ohne Zweifel im Aufschwung und versprechen sowohl sichere Arbeitsplätze als auch ein lukratives Gehalt, was gerade für Schulabgänger und Berufsanfänger durchaus relevant ist.

IT-Berater und Softwareentwickler

Die Digitalisierung schreitet in allen Branchen immer weiter voran, ohne IT-Experten läuft in großen wie in kleinen Unternehmen so gut wie gar nichts mehr. Dennoch bleiben die Stellen oft lange unbesetzt. IT-Berater und Softwareentwickler sind überall gefragt und diese Nachfrage wird noch weiter steigen. Schulabgänger, die sich heute für ein entsprechendes Studium entscheiden, haben in einigen Jahren hervorragende Aussichten auf eine ebenso sichere wie gut bezahlte Stelle. Darüber hinaus sind sie äußerst flexibel, da so gut wie alle Branchen auf die Expertise der Spezialisten in diesem Bereich angewiesen sind.

Alten- und Krankenpfleger

Der Pflegenotstand hält an, Altenheime und Krankenhäuser haben nach wie vor massive Personalprobleme und der Pflegereport 2030 der Bertelsmann Stiftung prophezeit einen Anstieg der Pflegebedürftigen um 50 Prozent – da ist es kein Wunder, dass Alten- und Krankenpfleger noch immer zur gefragtesten Berufsgruppe gehört. Nach wie vor wird die pflegerische Tätigkeit nicht so gut bezahlt wie einige der anderen gefragten Berufe, insgesamt sind die Aussichten aber dennoch ziemlich gut und vor allem: Der Arbeitsplatz ist sicher.

Data Scientist und Artist

Scrum Master

Unter der »Scrum-Methode« versteht man eine Form des agilen Projektmanagements, das ursprünglich aus der Softwareentwicklung stammt, in der Zwischenzeit aber auch in anderen Branchen immer häufiger zur Anwendung kommt. Der Fokus liegt dabei auf Teamwork, flachen Hierarchien und selbstständiger Arbeit. Der Scrum Master fungiert dabei nicht als Teamleiter, sondern eher als Moderator, der primär darauf achtet, dass das Team die Regeln der Scrum-Methode befolgt. Darüber hinaus fungiert er auch als Kommunikator und Vermittler »nach außen«.

Corporate Social Responsibility Manager

In Zeiten von »Fridays for Future« spielt Nachhaltigkeit auch für Unternehmen eine immer größere Rolle. Genau darum kümmert sich der Manager für Corporate Social Responsibility (kurz CSR) – die meisten größeren Firmen Deutschlands beschäftigen schon allein aus Imagegründen inzwischen jemanden, der sich um die Klimapolitik und auch das soziale Engagement einer Firma kümmert. Der Aufgabenbereich eines CSR-Managers ändert sich von Firma zu Firma, oft entwirft er öffentlichkeitswirksame Projekte und führt sie durch – von Schulbesuchen bis hin zu großangelegten Werbekampagnen ist alles möglich.