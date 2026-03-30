TU München: Studieren am Campus Heilbronnn

Studieren am TUM Campus Heilbronn heißt studieren an einem der attraktivsten Standorte des Landes. Hier verbinden sich innovative Lehre, praxisnahe ­Forschung und ein lebendiges Campusleben.

Durchstarten am TUM Campus Heilbronn – der Ort für Innovation, Forschung und Karrierechancen! Fünf interdisziplinäre Studiengänge verbinden Management, digitale Technologien und Data Science und bereiten Studierende optimal auf die Wirtschaft und Forschung von morgen vor. Sie profitieren von spannenden Projekten, Gastvorträgen und enger Vernetzung mit Weltmarktführern und Hidden Champions. Gründer:innen finden im Campus-Ökosystem mit TUM Venture Labs und Campus Founders ideale Unterstützung. Ein familiärer, internationaler Campus, modernste Lernräume und vielfältige Sport- und Kulturangebote fördern fachliche und persönliche Entwicklung. Neben einem Bachelor- und zwei Master-Studiengängen an der School of ­Management können Studierende zudem einen Bachelor- und einen Master-Studiengang an der School of Computation, Information and Technology belegen. Im Rahmen der Continuing Education werden berufsbegleitende Programme angeboten. Der TUM Campus Heilbronn lädt ein: »Jetzt ­Zukunft gestalten.«

TUM Campus Heilbronn

Bildungscampus 2 & 9, Heilbronn

Tel. 07131-26418703, www.chn.tum.de