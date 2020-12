TUM Campus Heilbronn – Ein Studium auf Top-Niveau

Gerade hat am Campus Heilbronn der Technischen Universität München das Wintersemester 20/21 begonnen. Trotz der Corona-Krise hat sich die Zahl der Studierenden auf aktuell 227 fast verdoppelt. Das liegt wohl auch daran, dass die TUM in Heilbronn in einer internationalen Vergleichsstudie die Bestnote für ihre digitalen Studienformate bekommen hat. Sogar die notwendigen Projekte und Praktika in Unternehmen konnten virtuell zur Zufriedenheit aller Beteiligten durchgeführt werden. Sobald möglich sollen aber wieder Veranstaltungen in Präsenz oder hybrid stattfinden.

Der exzellente Ruf der TUM in Heilbronn lässt sich am großen internationalen Interesse ablesen: Rund die Hälfte der Studierenden kommt aus anderen Staaten - und davon profitieren auch die Einheimischen. Das gemeinsame Lernen mit Menschen aus den unterschiedlichsten Kulturen und Weltgegenden sowie der rein englischsprachige Unterricht bieten Internationalität quasi »vor der Haustür«.

Besonders begehrt ist der Studiengang »Master in Management«. Er vermittelt Ingenieuren und Naturwissenschaftlern mit Bachelor-Abschluss fundierte, praxisnahe Managementkompetenzen. Ein weiterer Masterstudiengang in »Management & Innovation« wendet sich an junge Berufstätige mit Bachelorabschluss, die sich weiterbilden wollen, um Management und Technik besser zu verbinden. Dieser Einstiegsstudiengang kombiniert ein Betriebswirtschaftsstudium mit dem Schwerpunkt digitale Technologien. Absolventen haben als künftige Führungskräfte die besten Chancen auf dem Arbeitsmarkt.

TUM Campus Heilbronn der Technischen Universität München

Bildungscampus 2, 74076 Heilbronn

www.wi.tum.de