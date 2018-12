Visitenkarten designen - das gilt es zu beachten

× Erweitern Visitenkarte

In Zeiten der Digitalisierung sind Visitenkarten aus Papier nicht mehr zeitgemäß? Von wegen! Sind sie gut gestaltet, hinterlässt man mit den kleinen Kärtchen auch heute noch einen bleibenden Eindruck beim Gegenüber.

Ob quadratisch, rechteckig, bunt, in Schwarz-Weiß, transparent, lackiert, mit Haptik oder zum Aufklappen - die Möglichkeiten sind grenzenlos. Dennoch - oder gerade deshalb - gilt es, beim Erstellen der Visitenkarte einiges zu beachten.

Das Design hängt von der Branche ab

Aussehen und Stil der Visitenkarte sollten in erster Linie von der jeweiligen Branche abhängen. Zwar können Menschen in Kreativberufen durchaus von der Norm abweichen und beispielsweise kräftige Farben oder ein quadratisches Format wählen. Wer allerdings in der Versicherungsbranche oder im Immobilien- oder Bankenwesen arbeitet, der sollte auf klassische Visitenkarten mit übersichtlichem Design setzen. Unabhängig vom Design gilt: Das Unternehmenslogo sollte immer gut sichtbar platziert sein.

Format

Das Format einer Visitenkarte sollte stets den Standardmaßen von 8,5 x 5,5 Zentimetern entsprechen, ob Hoch- oder Querformat. Karten mit größeren Maßen sind meist keine gute Idee, da sie weder in ein Portemonnaie noch in die Jackentasche oder den Rolodex passen. Im schlimmsten Fall wirkt eine Visitenkarte im XXL-Format arrogant, ganz gleich, ob man sich an die geläufigen Regeln beim Kartentausch hält. Karten im Miniformat sind zwar auch möglich, sie wirken allerdings schnell überladen. Je kleiner die Visitenkarte ausfällt, desto entscheidender ist, dass das Design schlicht gehalten ist und nur die allerwichtigsten Informationen beinhaltet.

Auf Lesbarkeit achten

Ganz gleich, wie ansprechend eine Visitenkarte aussieht - es nützt nichts, wenn die Informationen darauf nicht auf den ersten Blick lesbar sind. Verschnörkelte und kursive Schriftarten sind daher eher ungeeignet, auch zu kleine oder dünne Schrift lässt sich oft schlecht lesen. Weiterhin sollte vor dem Druck sichergestellt sein, dass die Schrift auf dem Hintergrund gut lesbar ist. Mehr als zwei unterschiedliche Schriftarten sollte man nicht verwenden, sonst wirkt die Karte unruhig.

Material

Als Material wird bei Visitenkarten am häufigsten starkes Papier beziehungsweise Karton verwendet; beides kann je nach Wunsch z. B. mit UV-Lack, Cellophanierung, Sonderfarben oder anderen Veredelungen versehen werden. Normales Druckerpapier weist eine Stärke von 80 g/m² auf, für Visitenkarten empfehlen sich allerdings mindestens 180, besser sogar 300 g/m². Grundsätzlich wirken matte Designs edler, zu beachten ist allerdings, dass sie schneller schmutzig werden als Karten mit einer glatten Oberfläche.“

Inhalt

Der Platz auf einer Visitenkarte ist begrenzt. Damit die Karte nicht überfüllt wirkt, sollten nur die wichtigsten Informationen aufgedruckt werden. Dazu gehören:

Vor- und Nachname

Die Position, die man bekleidet

Firmenname und Logo

Kontaktdaten wie Anschrift, E-Mail-Adresse, Website und Telefonnummer.

Auch die Rückseite der Karte kann man bedrucken, zum Beispiel mit dem Unternehmenslogo oder mit einem QR-Code, der auf die Unternehmens-Website führt. Unabdingbar ist, dass Visitenkarten stets aktuell sind: Handschriftlich korrigierte Informationen sind unprofessionell.