Vocatium Heilbronn-Franken am 2. und 3. Juli in Heilbronn

Welche Ausbildung ist die richtige für mich? Welches Studium passt zu mir? Wie kann ich ein Unternehmen auf mich aufmerksam machen? Bei Fragen wie diesen hilft die Fachmesse für Ausbildung+ Studium vocatium Heilbronn-Franken weiter.

Bislang 78 Aussteller, darunter Ausbildungsbetriebe, Hochschulen, Fachschulen und Institutionen, haben sich angemeldet, um Jugendliche aus der Region zu beraten und als potenzielle Nachwuchskräfte oder Studierende kennenzulernen. Mehr als 2000 Schüler*innen wurden vor der Messe auf die Gespräche vorbereitet. Sie kommen mit eigenen Fragen und festen Gesprächsterminen zur vocatium. Der Eintritt ist frei.

Die vocatium wird vom IfT Institut für Talententwicklung veranstaltet. Regionaler Schirmherr ist Harry Mergel, Oberbürgermeister der Stadt Heilbronn. Die bundesweite Schirmherrschaft hat Bettina Stark-Watzinger, Bundesministerin für Bildung und Forschung, übernommen. Das Herzstück der vocatium-Messen sind die gute Vorbereitung der Schüler sowie terminierte Gespräche mit den Ausstellern. Dazu steht das IfT eng mit den Schulen der Region in Kontakt. Die Jugendlichen werden durch IfT-Mitarbeitende persönlich im Unterricht auf die Messe vorbereitet. Im Anschluss daran vereinbart das IfT auf Basis der abgefragten Beratungswünsche der Schüler feste Termine mit den Ausstellern. Das Konzept wurde aufgrund seiner Qualität vielfach gelobt. Zur vocatium gehört auch das Begleitbuch »Chancen in der Region Heilbronn-Franken«. Das Nachschlagewerk zeigt jungen Menschen regionale und überregionale Bildungsanbieter. Weitere Bildungsanbieter finden die jungen Menschen in der Suchbörse auf www.erfolg-im-beruf.de. Rund 4000 Profile sind eingetragen. Die vocatium-Mediathek gibt mit Podcasts und Videos hilfreiche Einblicke in die Berufswelt. Wertvollen Lesestoff zu Bildungsthemen bietet das Online-Magazin vocatium-News.

vocatium Heilbronn-Franken

Di. 2. und Mi. 3. Juli, 8:30 bis 15 Uhr, Harmonie Heilbronn

www.vocatium.de