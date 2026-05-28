Vocatium Heilbronn-Franken (24. & 25.7.26)

Welche Ausbildung ist die richtige für mich? ­Welches Studium passt zu mir? Wie kann ich ein Unternehmen auf mich ­aufmerksam machen? Bei ­Fragen wie diesen hilft die Fachmesse für ­Ausbildung+ Studium Vocatium Heilbronn-Franken weiter.

Bei der Vocatium-Messe wird es Schülern zur ­Berufsorientierung ermöglicht, mit einer vielfältigen Auswahl an Ausstellern, darunter Ausbildungsbetriebe, Fachschulen, Hochschulen und Institutionen, in Kontakt zu treten. 77 verschiedene Firmen und Institutionen stehen bereit, um Jugendliche und junge Erwachsene bei der Berufswahl zu unterstützen. Gut vorbereitete und terminierte ­Gespräche sind zentrales Merkmal der Vocatium, so wird garantiert, dass die Beratungen sowohl für die Jugendlichen als auch die Aussteller den größtmöglichen Nutzen haben. Besonders gut eignet sich der Besuch der Vocatium-Messe für Schul-­klassen, die bereits im Vorfeld im Unterricht auf den Messebesuch vorbereitet werden. Spontanbesucher ohne ­Termin sind ebenfalls herzlich willkommen. Schirmherren der Vocatium Heilbronn-Franken sind Karin Prien, Bundesministerin für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend Theresa Schopper, Ministerin für ­Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, Norbert Heuser, Landrat des Landkreises Heilbronn und Harry Mergel, Oberbürgermeister der Stadt Heilbronn. Das Messekonzept der Vocatium mit terminierten Gesprächen hat sich in ganz Deutschland an 75 Standorten durchgesetzt. Der Veranstalter »IfT Institut für Talententwicklung« blickt auf über 25 Jahre Erfahrung und Erfolg zurück und motiviert jährlich 400.000 junge Menschen, ihre ­Talente zu erkennen, zu entwickeln und ihre ­Berufs- und Studienwahl gut vorzubereiten. Zusätzlich zu den terminierten Gesprächen mit den Ausstellern wird auch an beiden Tagen ein umfangreiches Vortragsprogramm angeboten. Zu den ­behandelten Themen gehört unter anderem »Ausbildung als Karrieresprungbrett«, »Die Zukunft sieht dich. Hörst du sie? Wie KI Berufe beeinflusst«, » Die perfekte Bewerbung« oder »Klima-berufe im Handwerk«. Die Vorträge dauern ­jeweils 20 Minuten.

Vocatium Heilbronn-Franken

Mi. 24. und Do. 25. Juli, jeweils 8.30 bis 14.45 Uhr

Harmonie Heilbronn

www.vocatium.de